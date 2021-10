José Luis Gil titular de la Defensoría del Pueblo en Bahía Blanca

La Defensoría del Pueblo bonaerense relevará en toda la Provincia el cumplimiento del congelamiento de los precios de 1.132 productos de consumo básico y masivo dispuesto por la Secretaría de Comercio de la Nación.

Esta decisión quedó definida luego del encuentro entre el gobernador Axel Kiciloff e intendentes, del que también participó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. La intención es llevar adelante un despliegue territorial de control entre las y los jefes comunales y las delegaciones que el organismo tiene en distintos puntos de la Provincia.

El titular de la Defensoría del Pueblo en Bahía Blanca, José Luis Gil, sostuvo que «la defensoría no tiene poder de policía es algo que le tiene que quedar claro. No vamos a sancionar, ni clausurar».

Lo nuestro es colaborar, no tenemos poder de policía ni queremos tenerlo. No somos la AFIP, lo que nosotros queremos es que el vecino de Bahía pueda tener la posibilidad de que se cumpla esta resolución. Así que vamos a ir por los comercios grandes y no tan grandes, viendo cual es la problemática en caso de que una persona diga que no puede tener tal producto porque el vendedor no le baja el precio.