José Luis Gil, delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires

A 13 días de las elecciones primarias, se acerca la primera vez que cientos de miles de jóvenes de entre 16 y 18 años ingresarán a un cuarto oscuro para emitir su voto. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires está llevando adelante distintas actividades para fomentar el voto en ese grupo etario.

José Luis Gil, delegado de la Defensoría en nuestra ciudad, afirmó que «lo que venimos haciendo es dar charlas y compartir videos para la franja de entre 16 y 18 años, que no tienen la obligación pero sí el derecho a votar. Buscamos instar a los chicos a que ejerzan su derecho democrático en este año donde parece que la gente no tiene tantas ganas de ir a votar. Hay que recordar que para los más jóvenes es un derecho y para los adultos es una obligación participar».

#VotoJoven 🗳️ Parte 3 👇🏻 ✅ Ya vimos qué, cuándo y cómo se vota. Ahora te vamos a dar algunos consejos para que tu voto sea correcto. Seguinos en Tik Tok 👉🏻 https://t.co/RaVH6070Ew pic.twitter.com/c4JiE15Kqx — Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) July 26, 2023

«Por la cercanía a las elecciones estamos llegando a los colegios que se acerquen, con charlas de unos 40 minutos. Luego, entre las PASO y las generales vamos a invitar a los colegios a realizar estos encuentros» José Luis Gil.

En detalle, el funcionario marcó que «son elecciones grandes, la boleta es grande. Queremos explicar qué se va a votar y cómo hacerlo, cuándo un voto es nulo, cómo se puede cortar boleta, no poner boletas cortadas de una misma categoría, cosas que son importantes a recordar en chicos que nunca entraron a un cuarto oscuro».

Por último, Gil se refirió a la asistencia que han brindado al votante extranjero: «El extranjero tiene una lista especial, el padrón ya cerró en marzo y ayudamos a la gente a empadronarse. Hoy podemos controlar que estén dentro del padrón pero no podemos agregar gente que no esté. No hemos tenido problemas normalmente con gente empadronada que luego no pueda votar. La mayoría de la gente que se acercó pudo ser empadronada y tiene la posibilidad de votar».