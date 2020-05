En el Día Internacional del Cóctel hablamos con José Barrutia, dueño del bar “El Dorado”: “Bahía Blanca tiene cultura de coctelería”.

En plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, los bares cerraron sus puertas al mismo tiempo que los bartenders se reinventaron y, en pocas semanas, implementaron el delivery de tragos

Podes realizar tu pedido al “Dorado Bar y Restaurante” y te lo envía a tu casa, llamando al 451 0682.

“Hace casi 12 años llegué a la ciudad y hace 7 abrí el bar, un poco antes estuvo “Tres Ranas” y ahí datan las primeras movidas de coctelerías aunque la gente no le tenia mucha fé. De hecho, los proovedores me decían que los cócteles no iban a funcionar”, contó el dueño del bar El Dorado.

“Todos empiezan a formarse en su propia rama sobre lo que más les gusta, hay chicos que trabajan con fermentados. Para algo está el oficio del bar tender, en casa podes mezclar cosas e ir probando mientras disfrutas la bebida, podemos pensar el cóctel como un plato”.