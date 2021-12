Confirmaron casos de la variante Omicron de COVID en Bahía Blanca. Los seis casos detectados «no tienen nexo entre sí» y que no presentan cuadros complicados de salud.

Hablamos con Jorgelina Scuffi Jefa de epidemiología de Región Sanitaria I:” «Uno supone que por cómo se ha presentado en otros lugares, que puede que haya más casos de Ómicron en la ciudad. No se ha podido definir el nexo entre ellos, por lo que empezamos a pensar en transmisión comunitaria. En términos generales Ómicron se ha presentado con cuadros leves, no debemos olvidar que tenemos una cobertura de vacunación muy importante que atenúa los síntomas».

Las personas que están vacunadas contagian menos, cuando suben los casos, hay más chances que lleguen a estas personas sin vacunar».

Scuffi analizó que en los centros de testeo rápìdo crecieron la cantidad de casos positvos: “A partir del 23-24 de diciembre, la gente que se acercó a hisoparse es tremenda, la positividad es del 15% “. Sin embargo comparó la situación sanitaria actual con la última ola de contagios.: “No va a colapsar ni estar como en junio, que fue el momento más crítico

Ante cualquier síntoma compatible con COVID hay que consultar al 148 o dirigirse a los centros de testeo rápidos. ”Si no somos contacto estrecho no pasa nada, si somos positivos: 10 días de aislamiento. Si somos contacto estrecho de no vacunados son 10 días también, pero vacunados asintomáticos, solo cinco. Ante cualquier síntoma no descartar la posibilidad de contagio”.

Centros de testeo