Jorge Piccolini médico especialista en Mastología

19 de octubre: Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hablamos con el Dr. Jorge Piccolini, especialista en Mastología: “El diagnostico precoz salva vidas, y nos permite hacer tratamientos complejos con mayor posibilidad de éxito”.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, ya que el diagnóstico precoz resulta clave para poder superar la enfermedad.

El Dr. Piccolini, agregó: “El cáncer de mama es el tumor maligno más común en las mujeres, y la herramienta más poderosa que tenemos es el diagnostico precoz dado que detectados a tiempo, se cura en un 80 – 90% de las personas afectadas”.

La detección se realiza por medio de una mamografía, que es una radiografía de las mamas. Con este estudio es posible encontrar la lesión cuando es muy pequeña y todavía no se palpa. Esto permite que haya más posibilidades de curación. Se trata de un estudio no invasivo, que no provoca dolor y utiliza bajas dosis de radiación.

En tal sentido, el especialista remarcó la importancia de la detección temprana, ya que “en el cáncer de mama no hay un factor que reduzca las posibilidades”.

Se recomienda que todas las mujeres entre los 40 y 70 años, se realicen una mamografía anual. Aquellas con antecedentes familiares de cáncer de mama u otros tipos de cánceres, deben consultar al médico para ver cómo realizar los controles y a qué edad iniciarlos.