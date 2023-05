En los últimos días se ha puesto en el foco de la discusión al Hospital Penna por un pedido de informes que el bloque de Juntos por el Cambio presentó en el Concejo Deliberante local, además de la convocatoria a explicar la situación al propio director de la institución. Critican particularmente la situación de las áreas de pediatría y terapia intensiva, así como denuncian el «desmantelamiento del centro de salud».

Jorge Moyano, director del Hospital Penna, afirmó en comunicación con Radio Urbana que «es llamativa la actitud de algunos concejales, que están tratando de comprender de qué se trata su función legislativa y plantean estos pedidos de informes con una actitud feudal. Piden informes como si uno tuviese que correr a dar explicaciones, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es trabajar juntos. Podemos conversar con todos los funcionarios que quieran saber de qué se trata el trabajo que llevamos adelante. Mientras tanto, el Ministerio de Salud tiene perspectiva de trabajo de acá a 5 años, algo poco frecuente».

Remarcó que «esto no es para pedir informes, es para sentarse a trabajar juntos. Nuestra actitud este tiempo tiene que ver con poder sentarnos a encontrar un camino donde estas cuestiones nos convoquen a trabajar, pero somos conscientes que estamos entrando a un período electoral y esto va a seguir sucediendo. Nuestra tarea tiene que ver con sostener la salud pública».

«Tenemos muchísimo trabajo en el Hospital, las cuentas se las tenemos que rendir a la población que viene a atenderse. Tuvimos este ultimo tiempo un montón de acontecimientos que se han celebrado en cuanto a la atención a la población. Podemos contar lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, y las cosas en las que necesitamos ayuda» Jorge Moyano.

El abandono del Hospital Penna por parte de @Kicillofok es inaceptable. La falta de atención médica y el desmantelamiento del centro de salud son preocupantes y requieren una respuesta inmediata. Desde el @HCD_BahiaBlanca citamos a su director para que informe su situación. pic.twitter.com/HXb9pllHt7 — Adrián Jouglard (@adrianjouglard) May 4, 2023

¿Qué logros pone de manifiesto la gestión actual al mando del hospital? Particularmente «en los últimos años se dio la mayor incorporación de profesionales al sistema de salud en los últimos 30 años. Los profesionales de disciplinas críticas pasaron automáticamente a planta y entraron en las filas del Ministerio de Salud. Hubo períodos como la gestión provincial anterior donde no ingresaban nuevos profesionales al hospital».

Otro punto tiene que ver con la cuestión de los quirófanos, donde Moyano aseguró que «ingresé a la gestión en noviembre con tres quirófanos funcionando, hoy hay seis y la semana que viene se habilita el séptimo, todos totalmente activos. Tenemos reuniones con los equipos todas las semanas. Hoy tenemos alrededor de 100 personas en espera, cuando el año pasado eran más de 1.000. Los quirófanos están mejor y eso nos pone orgullosos. Nunca funcionaron como hoy y eso es histórico, aunque demora va a existir siempre; somos el segundo hospital interzonal más grande de la Provincia»

A su vez, el director se refirió a la situación del área de pediatría, y detalló que «no se ha dejado de atender en ningún momento más allá de que el personal se ha visto disminuido. Claramente necesitamos más profesionales, por eso la semana pasada realizamos nuevas convocatorias para pediatras, pero hay un número reducido de pediatras en nuestra ciudad y no podemos inventarlos. Hace 6 meses nos reunimos de forma habitual con el servicio de pediatría tomando medidas de emergencia, hemos recurrido hasta a traer médicos itinerantes de La Plata y Buenos Aires para la terapia intensiva pediátrica. Es un esfuerzo notable del Ministerio de Salud para no terminar con la atención de estos espacios».

«Esto no se resuelve unilateralmente con una medida, ni aumentando sueldos. Hemos inventado ofertas salariales de lo más variadas y diversas. Hemos intentado generar formaciones y recorridos para que los postulantes se queden en el hospital, y aún así los planteles no aumentan. Es un tema preocupante, y estamos dando batalla diariamente con todas estas dificultades» Jorge Moyano.

Por último, Moyano aseguró que el Hospital Penna es señalado injustamente, ya que las problemáticas con las que convive son generalizadas en todo el sistema de salud: «El tema de la fuerza laboral es un emergente en todos los efectores de salud de la ciudad y la región. Todos los hospitales privados y públicos de la Provincia, el país y la región tienen el mismo problema que el Penna. Cabe preguntarse por qué solo se habla de esta situación en un solo hospital. Podríamos hablar también de la cantidad de cosas que solo se atienden en el Penna: la salud mental, los partos, la neonatología. ¿Alguna vez escucharon que alguien salga a reclamar esto al resto de los efectores de salud? No, porque tenemos clara nuestra tarea de garantizar el derecho a la salud de la población».