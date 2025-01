Este sábado se cumplieron 10 años del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado sin vida en su hogar durante la madrugada, cuatro días después de haber presentado una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timermann y otros ex funcionarios por presunto encubrimiento en el marco de la causa que investigaba el atentado a la AMIA.

Jorge Elbaum, sociólogo, periodista e investigador, explicó que «lamentablemente, por lo menos una vez cada año se desentierra este caso para volver a mentir. Tanto los jueces iniciales como los técnicos forenses pusieron en evidencia que el caso se trata de un suicidio, o que no existía elemento alguno para probar un homicidio. Hace 10 años la causa esta en instrucción, y se siguen buscando elementos necesarios para elevarla a juicio oral y público. Esto sucede así porque el juez no ha encontrado nada más, porque el homicida no está. Hay una necesidad de sectores del partido judicial de mantener la causa, haciéndole creer a la sociedad que ya está juzgada».

«Es importante entender que hoy no existe veredicto, no está la figura del homicida y no puede haberlo, porque Nisman fue encontrado en el baño tapando la puerta de acceso, sumado a diversos factores que prueban que nadie lo pudo haber asesinado» Jorge Elbaum.

En cuanto a la pregnancia que ha tenido en la gente este caso, el periodista marcó que «es cierto que un sector de la sociedad se ha dejado llevar por los medios hegemónicos, pero no es todo, sino solo el más fácilmente operable. Quien sea ignorante a los procesos judiciales puede no entender que no hay veredicto ni se puede hablar de un homicidio porque no hay un homicida. Está mal decir que a Nisman lo mataron. Lo que hay que hacer es tener conciencia ciudadana crítica sobre temas con tanta implicancia como este».