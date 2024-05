Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires

El ministro de transporte provincial, Jorge D’Onofrio, visitó nuestra ciudad el día de ayer con una amplia agenda. Participó en una jornada de capacitación y seguridad vial, entregó herramientas para operativos de tránsito, y compartió datos que realzan la efectividad de la Ley de Alcohol Cero a la hora de reducir la incidencia de conductores alcoholizados.

En comunicación con Radio Urbana, el ministro aseguró que “hace un año que está en vigencia la Ley de Alcohol Cero, y desde allí bajó un 67% la incidencia de accidentología vinculada al alcohol. Hay que seguir intensificando los controles, por lo que trajimos un equipo de alcoholemia para el Municipio. Se hizo una capacitación para el personal de tránsito, hemos donado 100 cascos, y entregamos pases libres multimodales para personas con discapacidad. Avanzamos en el cambio cultural para que es que la gente cuando salga se ponga casco y cinturón, que esté en condiciones de hacerlo y maneje con prudencia».

En primer lugar, entregamos cascos a los conductores de motovehículos que participaron del encuentro. Además, Pases Libres Multimodales, el único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público para personas beneficiarias. pic.twitter.com/PkwC2gjCDn — Federico Susbielles (@fsusbielles) May 22, 2024

“Tenemos una limitación en cuanto al pasaje estudiantil para los alumnos de Punta Alta, porque la ley marca que es solo para transporte urbano con SUBE. Más allá de su cercanía con Bahía Blanca, el recorrido es de media distancia, y supera lo que establece la ley para la utilización de la SUBE. Habíamos diagramado para llegar con un apoyo a través de las universidades, pero el camino de recortes que ha tomado el Presidente complica la situación” Jorge D’Onofrio.

En cuanto a la situación generada por la eliminación por parte del Gobierno nacional de los subsidios al transporte público de pasajeros, el ministro marcó que «valoramos el esfuerzo del Municipio y de la Provincia en incrementar los subsidios al transporte. Hemos reclamado en todos los ámbitos administrativos, llevando el mismo a al Corte Suprema y esperando la resolución. El recorte es arbitrario e ilegal; se mandó un comunicado de prensa del Ministerio de Economía, haciendo caso omiso a convenios y leyes».

Por último, D’Onofrio se refirió a la situación del tren de pasajeros en Bahía Blanca, que hace más de un año no funciona: «Hoy lamentablemente tenemos la certeza que este Gobierno no solo no va a reponer el servicio, sino que va a camino a eliminar la actividad ferroviaria. En Provincia estamos trabajando en el relevamiento y en generar planes a futuro; no hay soluciones de un día para el otro para poder reactivar el servicio del tren. Desafortunadamente la idea de eliminar el financiamiento del Estado significa que los trenes caigan en esta cruzada».