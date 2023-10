Jorge Dellapitima, de Allegro Lírico, y Rubén Cordi, productor

El cuarteto vocal Allegro Lírico presenta “Armonía”, un concierto de pop lírico donde las artes se entrelazan para crear una propuesta de música y color. El espectáculo será el próximo domingo 29/10 en el Teatro Municipal, a las 20:30 horas.

Jorge Dellapítima, integrante de Allegro Lírico, y Rubén Cordi, productor, pasaron por Radio Urbana para contar detalles del espectáculo. Dellapítima señaló que «el pop lírico es muy agradable de escuchar, las armonías son muy poderosas» y compartió su proceso de trabajo para ponerse en personaje, al momento de interpretar las canciones de “Armonía”, a diferencia de sus rituales para adentrarse en la murga. «El trabajo comienza en la laringe y después en el entorno. El smoking es una armadura que te permite salir a esa batalla en particular».

El intérprete comentó que sentirse a gusto en un proyecto se convirtió en la condición número uno para formar parte. «Me di cuenta de que muchas veces no disfrutaba y empecé a hacer un ejercicio de conciencia sobre eso. Si no lo voy a disfrutar, no me subo al escenario. Con Allegro es una cuestión de disfrute total todo el tiempo, somos compañeros y amigos hace muchos años».

Por su parte, Rubén Cordi compartió su experiencia como productor de “Armonía”. «Producir un espectáculo de semejante calidad y magnitud es un placer. Es un orgullo estar trabajando con ellos. Es un género que no trabajo habitualmente, hay cierta curiosidad de ver cómo tracciona esto. Ellos tienen la mente muy abierta para combinar géneros. Habrá artistas invitados de otros géneros musicales y artistas de la danza. Va a haber artistas de freestyle con cantantes de lírico pop».

Allegro Lírico está integrado por Constanza Cepedano, Myrna Serenelli, Eduardo Cortinez y Jorge Dellapítima. Los artistas invitados con los que compartirán los escenarios serán LilWendd, Josefina Guelfi, Facundo Arrimada y Alejandro Pereira .