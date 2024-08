El día de mañana, Bahía Blanca tendrá la oportunidad de disfrutar y observar de cerca la Copa del Mundo, de América y de la Finalíssima que consiguió la Selección argentina de fútbol. Las mismas serán exhibidas en el Palacio Municipal de 8:00 a 18:00.

Jorge Dambolena, presidente de la Liga del Sur, detalló que «hace tiempo la AFA lleva las copas a diferentes ciudades. Son eventos gratuitos que funcionaron en San Luis o en Tandil; vimos que los más chicos se emocionan y pensamos, ¿por qué no traerlos acá? Eventos así siempre nos pasan por el costado como bahienses, por lo que hablamos con el Consejo Federal y mañana estarán en Bahía Blanca. Tendremos esta posibilidad y encima en el fin de semana del día del niño como regalo. Habrá pantallas donde se mostraran jugadas del mundial y palabras de los jugadores para que la gente se entretenga mientras se saca la foto».

🗓️ El 17/8, de 8 a 18 horas, en Alsina 65. 👇 Conocé las medidas de seguridad 🩵 Volvamos a emocionarnos con la Selección de Lautaro Martínez y German Pezzella. pic.twitter.com/iMtRrb5Po4 — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) August 15, 2024

«Tuvimos dos exponentes como Lautaro Martínez y Germán Pezzella como campeones, hay sangre bahiense ahí. Tenemos también la palabra de Baley como campeón del 78, grandes representantes de la Liga del Sur» Jorge Dambolena.

Por otro lado, el dirigente se refirió a la decisión del Gobierno nacional de obligar a la AFA a permitir a sociedades anónimas deportivas a participar de sus torneos: «Nosotros no participamos la discusión. Adherimos de manera consensuada entre todos los clubes en apoyar en no estar de acuerdo con la medida. Es un tema que maneja AFA. Hay jueces que ya le dijeron que no al Gobierno, por lo que está todo en disputa. Acá no estamos pensando en eso, nadie opina ni dice que se pueda llegar a implementar, no llegó a Bahía Blanca. Esperemos que siga así y que cada club siga trabajando con sus socios, con la gente de su barrio».