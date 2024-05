Jonás Bracco, jefe de la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital Municipal

Durante la semana, un caso particular volvió a poner en agenda tanto en medios de comunicación como en redes sociales la importancia del proceso de donación de órganos. Jonás Bracco es el jefe de la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital Municipal, y explicó que «desde el punto de vista médico, no hay nada que la sociedad pueda hacer sobre un caso en particular. La campaña de visibilización no es algo que puede ayudar a la persona que esta en lista de espera, pero pone sobre la mesa a la temática de un modo no convencional. El país tiene 7.128 personas en lista de espera de órganos y 2.997 en lista de espera para tejidos».

¿Cómo funciona la legislación actual en este sentido? «Sostiene que cada persona puede tomar determinaciones sobre lo que quiere para después de su muerte, es una decisión personalísima. Las afirmaciones, positivas o negativas, son indeclinables. En caso de no dejar expresa su voluntad, se interpreta que la persona no estaría en contra de ser donante. Si alguien no quiere serlo, debe dejarlo por escrito o expresarlo. Ese cambio sucedió en 2018 y fue para bien».

«La ley no te obliga a ser donante, solo intenta que la población defina cómo se encuentra frente a la donación de órganos y que decida. Si no lo hace, se comprende que no estás en contra de ser donante de órganos y tejidos. El 60% de los fallecidos quizás no manifestaron su voluntad, ahí la ley ampara a que sean posibles donantes» Jonás Bracco.

Por su parte, Bracco detalló que «el equipo en Bahía Blanca no depende del INCUCAI, sino de INCUCAIBA de la Provincia. Hubo diversos convenios a nivel nacional que se cayeron, lo que desfinanció al organismo. Lo entendemos pero estamos buscando una solución. Trabajamos en conjunto con ambas instituciones, tenemos seis becarios en formación; es un equipo consolidado y conformado. Es un servicio que atraviesa a todo el hospital, porque una persona puede fallecer en cualquier lado. Fundamentalmente, es algo estatal, gratuito y altruista. Es gente que ofrece su tiempo y esfuerzo para el proceso de donación».