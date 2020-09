Hablamos con Joel Marinovich bioquímico residente del Hospital Municipal, quien realizó una rotación en el hospital Ramón y Cajal de Madrid (España) en plena pandemia. “En Madrid utilizaban la dinámica de abrir y cerrar actividades según la curva de contagios”, indicó.

“Estudié en la Universidad Nacional del Sur, rendí el concurso de residencia y entré en el Hospital Municipal. La residencia te permite rotar en otros centros que no son tu hospital y, como tenia pensado viajar a España para tratar de especializarme en biología molecular y microbiología, mandé cartas de recomendación y me aceptaron en el hospital Ramón y Cajal de Madrid” y recuerda que cuando viajó “recién se estaba empezando a mencionar los casos de Covid-19 en China, sin embargo todos estaban preparados pero no sabían que iba a tener semejante explosión”, contó el bioquímico.

“De lo que es el personal sanitario, veo la misma fuerza en España que en Bahía Blanca”, destacó.

Sin embargo, indicó que: “En Madrid la sociedad tiene más conciencia social en cuanto a los cuidados, el buen uso del barbijo y el cumplimiento de la distancia social”

“En Madrid, generalmente, se restringían actividades y depende cómo evolucionaba la curva de contagios, se reabrían o mantenían cerradas”, finalizó

