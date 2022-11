Jimena López, diputada nacional del Frente de Todos

La Cámara de Diputados nacional le dio media sanción la semana pasada al proyecto de alcohol cero al volante. Recibió 193 votos afirmativos, 19 negativos y 2 abstenciones, siendo un reclamo histórico de las y los referentes por la seguridad vial. Ahora el debate pasa al Senado, por lo que hay chances reales de que pueda convertirse en ley antes de fin de año.

Sobre esto habló Jimena López, diputada nacional por el Frente de Todos, además de vicepresidenta de la Comisión de Transporte en la Cámara Baja, en comunicación con Radio Urbana: «Se equipara la licencia profesional con las demás en cuanto a la tolerancia al alcohol, que es de cero. Es una sensación buena por lograr atravesar todo un arco partidario con el proyecto. Pudimos lograr muchos acuerdos».

En cuanto a la aplicación efectiva de una eventual ley, la diputada detalló que «los controles son facultades reservadas a las Provincias. Es importante que se involucren, hay 22 Provincias que adhieren a la ley nacional de tránsito. Al modificarla se actualiza para todos los distritos que adhieren, no solo en rutas nacionales. Las sanciones en rutas nacionales las aplican los organismos de Nación. Luego las Provincias se reservan las multas, es una facultad que no está relegada.».

¿Qué expectativas hay del debate en el Senado? López detalló que «el jueves sesiona, aunque no sabemos si llegamos para las fiestas porque tiene plazos específicos. Creo que en el Senado vamos a tener la misma resistencia que vimos en Diputados, pero ya 11 Provincias tienen su ley de alcohol cero, por lo que serían aliadas en la votación. Además, la sociedad civil es participativa y va a ser difícil decir que no en un tema como este».

«Vamos a tratar de que antes del 30 de diciembre, que termina el calendario de sesiones, se pueda tratar. No creo que sea muy difícil porque es un proyecto que ha pegado mucho en la sociedad. El período de reglamentación va entre los 90 y los 120 días» cerró la legisladora.

«Es una lógica de cuidados, cuidar a quien traslado y al tercero que está en la vía pública. Nosotros no promovemos una ley seca, no estamos en contra de la venta de alcohol, solo queremos que la persona que se suba al volante no tome alcohol. Cuando estás alcoholizada no estás manejando una herramienta, sino un arma. La siniestralidad vial en muchos casos es evitable. Hay que trabajar en la educación, y por otro lado ser más rígidas a la hora de multar» Jimena López.