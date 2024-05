Jazmín Laffite, directora de Asociaciones Civiles del Municipio

El día de ayer se llevó adelante en la Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Muñiz la presentación formal de las distintas políticas y programas que serán implementados por la Dirección Municipal de Asociaciones Civiles, dependiente de la Agencia de Desarrollo Territorial Descentralización y Participación Ciudadana.

Jazmín Laffite, directora municipal de Asociaciones Civiles, explicó que «además de ser un hecho de gestión muy importante, crear este nuevo espacio en el Municipio es un reconocimiento a las asociaciones civiles de Bahía Blanca. Darle el rango de dirección es darle su espacio, y con el contenido que presentamos ayer creemos que llevaremos adelante una gran labor con todas las instituciones de la ciudad. Que se haya llevado adelante en una sociedad de fomento le da su impronta. Ya venimos trabajando, incluso desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, con las asociaciones civiles locales, y ahora se trabajará articuladamente para sostener ese acompañamiento».

Por eso, creamos oportunamente la Dirección de Asociaciones Civiles, un organismo destinado a brindar acompañamiento y asesoramiento a todas las instituciones que día a día defienden los intereses de la comunidad. pic.twitter.com/w8v2ym56Zd — Federico Susbielles (@fsusbielles) May 22, 2024

“Hoy no existe un registro actualizado con la información de qué asociaciones civiles existen, qué actividades brindan, qué vínculos tienen en sus respectivos barrios. Ni hablar de cuestiones dominiales ni regularizaciones” Jazmín Laffite.

La funcionaria recordó que «en el 2020 se las puso en agenda con la sanción de la ley que les permitió ponerse al día y completar su documentación, siendo que muchas se encontraban en situaciones irregulares. Eso generaba que no lograban obtener un subsidio o una tarifa diferencial de luz o gas. A partir de eso, nos pusimos a trabajar para difundir la ley en Bahía Blanca y poder normalizar a las instituciones. A su vez, vamos a llevar adelante capacitaciones junto con la UPSO para que cada institución sepa cómo llevar a cabo una asamblea, cómo sostener una gestión económica, entre otras cuestiones».

¿Por qué es importante que una asociación civil tenga su personería jurídica? «Es el como DNI de la persona, le da reconocimiento a las instituciones como ente. Sin ella, no podremos acceder a beneficios o subsidios. Durante el temporal, una traba que surgió es que muchas instituciones afectadas no estaban en regla, y hasta que no pudimos encaminar esa situación, muchas de ellas no pudieron acceder a las ayudas económicas para reparar sus instalaciones. Sin estar al día con la documentación, no se puede acceder a financiamiento de proyectos para ampliar el rol social de cada institución. Hay instituciones que solicitan exenciones impositivas y pagan por el hecho de tener un inmueble, y sin la personería jurídica no se pueden acceder a ellas».