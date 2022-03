Durante la semana pasada se denunciaron estafas a diferentes usuarios de aplicaciones como Mercado Pago y Ualá mediante el hackeo de cuentas y el uso de los datos personales para la realización de operaciones.

El viernes pasado una vecina de Bahía Blanca denunció que su cuenta en el Banco Industrial fue vaciada a través de operaciones no autorizadas, Emilce, hija de la damnificada, explicó la situación en Ahí Vamos: «El viernes fue hacer una compra y al momento de pagar con su tarjeta de débito le decía que el saldo era insuficiente, nos fijamos en el movimiento de cuenta bancaria porque eso lo manejo yo y habían hecho una transferencia en su cuenta de 31 mil pesos. Empecé a indagar y en la transferencia figuraba solamente el número de CUIT, con ese número miré en AFIP y me daba el dato de una persona (nombre y apellido) de a quién se había efectuado la transferencia».

Según indica la usuaria el viernes se concretó el reclamo correspondiente en el Banco Industrial y no recibieron respuestas, ya se realizó la denuncia policial y fue derivada a fiscalía.

«Quiero que el banco me de respuestas con respecto a las medidas de seguridad que me ofrecen porque las veces que he hecho una transferencia desde la cuenta de mi mamá tengo que poner un mail que siempre es el mío y ahí me mandan el código de seguridad entonces ¿Qué mail se puso cuando se hizo esta transferencia para poder obtener el código de seguridad y hacer el paso de dinero?».

Asimismo, aclaró que también son usuarias de Mercado Pago y ante la duda de que la estafa se haya realizado a través de esa aplicación dieron de baja todas las tarjetas adheridas.

Por su parte, Javier Echaiz, doctor en Ciencias de la Computación y especialista en ciberseguridad, explicó que «es algo gravísimo y en algunos casos es hasta peor. Incluso en Mercado Pago que esta atrás de otras APP, las estafas son mas altas».

«Se habla de un grupo de hackers que ha vulnerado otros sistemas importantes, como el Ministerio de Salud de Brasil, Samsung, entre otros», indicó sobre los responsables de las estafas.

«Tienen el código fuente, que es la serie de programas que implementa la funcionalidad que uno ve en la APP. No se sabe si son sistemas internos o externos pero se hicieron de una base de datos».

Asimismo, Echaiz recomendó reforzar la seguridad en los dispositivos: «Todo lo que ofrezca usar dos factores de autenticación hay que activarlo, un pin o detector facial. Si a uno le roban el teléfono hay un paso más antes que se queden con la información. En lo que maneje dinero hay que sí o sí activarlo».

También hizo hincapié en los motivos por los que las estafas se dan en aplicaciones de manera frecuente: «Todas estas empresas nuevas como alternativas a los bancos tradicionales tienen un montón de funcionalidades que no podemos discutir. Sin embargo, se usan muchísimo para estafas porque son cuentas que no tienen tanto respaldo y no hay un banco físico donde hacer un reclamo y además las transacciones suelen ser válidas».

«En general los bancos no se hacen cargo porque son transacciones aprobadas por los usuarios. Sí hay una responsabilidad bancaria frente a robo de tarjetas de crédito y débito», concluyó.