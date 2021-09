Jamaal Levy: “Es un honor jugar en Villa Mitre”

Hablamos con Jamaal Levy, nuevo refuerzo de los Guerreros de cara a una nueva temporada del Club en la Liga Argentina de Básquet. El panameño mostró su felicidad de llegar a Villa Mitre luego de varios intentos por sumarlo en distintos mercados de pase. “La propuesta me llega en buen momento, representar un club como Villa Mitre, un proyecto serio armado. No me sorprendió porque hubo un acercamiento hace un par de años. Lo tomo como un honor, estoy agradecido por la oportunidad. Bahía es mi casa, tener la posibilidad de quedarme, estoy muy agradecido”, inició el ex Bahía Básquet.

Con la confirmación de Lisandro de Tomassi al mando del equipo y una buena base del torneo anterior, la adaptación de Levy con sus compañeros no será difícil. “El recibimiento de mis compañeros fue excelente, es un lindo grupo con mucha química, dentro y fuera de la cancha, los conocía de haberlos enfrentado. Yo creo que tenemos que entrar con confianza, sentirnos que somos un buen equipo. Lo que ellos lograron hacer la temperada pasada quedo en el pasado, ahora nos enfocamos en el objetivo”, comentó Jamaal.

El próximo 15 de octubre los Guerreros comenzarán una nueva temporada en la Liga Argentina, la tercera que afrontará. Luego del subcampeonato, la vara quedó alta y con la contratación de Levy, el Club se ilusiona con hacer una tarea similar. “Dentro de la cancha tengo que aportar experiencia, entender que puede haber altos y bajos, mas alla de que somos un equipo serio. Hay que entender que hay que estar sólidos y unidos. El día a día es importante, los objetivos hay que tratar de cumplirlos”, finalizó.