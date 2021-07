Ivo Di Buo Olimpo

Hablamos con Ivo Di Buo, jugador de Olimpo, sobre la reclasificación ante Libertad por la Liga del Sur y su presente en el Federal A.

En estos días previos, comienza a crecer la expectativa: “Muchas ganas de que vuelva el torneo, hay mucho entusiasmo por estos dos partidos que se vienen” mencionó Ivo.

Un plantel que no ha parado y tiene un objetivo entre ceja y ceja: “Tenemos un grupo de chicos que sabe lo que quiere, que sabe que estos dos partidos son muy importantes por el club”

“Creo que va a ser un partido trabado, nosotros vamos a imponer nuestro juego que siempre es jugar por abajo”

Un año con muchas cosas positivas en lo personal: “Gracias a dios se me dio el debut en el federal, la verdad estoy muy contento con todo el presente que vengo pasando, y es un plus aparte porque es un torneo con más intensidad” remarcó Di Buo.

Por último, consultado en que posición jugará en los partidos de reclasificación: “Gastón (Sancho) me pide que juegue de 8, pero que me cierre más a jugar. En el federal, Carlos (Mayor) me pide que haga más la banda” sentenció el volante aurinegro.