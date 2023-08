Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrecerá a partir de agosto una amplia oferta de reintegros en distintos rubros. Una de las novedades a partir de este mes será la de verdulerías y fruterías, las cuales tendrán un 40% de reintegro los días sábado y domingo, con un tope de $2.000 semanal.

Por eso es que hablamos con Ivana Fernández, dueña de la verdulería ‘Stefano’, ubicada en calle Alvarado al 1.900, quien aseguró que «hace un año y pico que trabajamos con Cuenta DNI muy bien. La gente me ha comentado mucho que ahora espera al fin de semana a comprar todo junto. Yo abro los sábados y no los domingos, pero ahora hay que ver cómo va esto. La mayoría de mis clientes compran con Cuenta DNI. Se nota mucho la diferencia entre clientes, porque compran productos que en otros momentos de la semana no comprarían».

«Estamos en estación de naranja, mandarina y banana. Los cítricos están alrededor de los $600 el kilo. El tomate está $990, pero varía mucho de dónde se compre. La berenjena anda en los $500» Ivana Fernández.

Ahora que los reintegros llegan una vez por semana, muchos consumidores se ven tentados a hacer una sola compra semanal. ¿Qué frutas y verduras pueden aguantar tanto tiempo antes de ser consumidas? La verdulera marcó que «productos como la pera la tenés que comprar verdosa para que aguante varios días, porque no la podes dejar en la heladera. Ahora hay mucha mandarina y naranja, y son las que más aguantan. Trabajamos mucho con productos de hidroponía que ya vienen lavados y duran muchísimo mas. Son productos cultivados en agua y sin pesticidas. Generalmente los cultivos de este tipo son hojas verdes, y podés tenerlos hasta una semana en la heladera. Es un producto más caro pero no se desperdicia nada».