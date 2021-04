IVÁN TELLO – OLIMPO

Dialogamos con Iván Tello, volante de Olimpo, elegido como el Jugador de la Fecha 5 en la Liga del Sur. Fue uno de los puntos altos en el empate ante La Armonía en calle Don Bosco.

Analizando el encuentro ante el velezano: “Fue un lindo partido, no lo pudimos ganar, pero contento. Arrancamos perdiendo 2-0 pero pudimos remontarlo”. A su vez, “Sentimos que se habían relajado un poquito, y que podíamos dar más de lo que estábamos dando, por suerte pudimos darlo vuelta”

Además con un hombre menos no bajaron los brazos y supieron reponerse: “Tuvimos la mala suerte de la expulsión de Ivo (Di Buo) temprano, pero supimos aprovechar los espacios y poder hacer los goles”

“Por ahí cuando tengo más espacio es cuando más puedo jugar y me siento cómodo”

Contento por la convocatoria a entrenar con el plantel del Federal A: “Esta semana por suerte me subieron, hay mucho ritmo arriba en el plantel superior”

Nos contó sobre su comienzo en el fútbol y su llegada al aurinegro: “Arranque a jugar al fútbol en Atlético Monte Hermoso de chiquito y después me vine para acá. Donde se me dio la oportunidad no dude”

Ante la consulta de lo que le pide el técnico: “Gastón (Sancho) me pide que juegue, que me suelte. Me da mucha confianza al igual que mis compañeros”

De cara al próximo rival, Rosario: “Se viene un partido lindo, para nosotros son todas finales, ojala podamos sumar y jugar bien”

Por último, realizó una descripción de sus virtudes: “Soy un jugador que le gusta tener la pelota, no soy mucho de correr, y mi virtud es jugar con la pelota”