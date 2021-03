Lxs vecinxs de Tierras Argentinas manifestaron el abandono que sufren por parte de la delegación Noroeste. El reclamo generalizado es en relación a la falta de recolección de residuos. Los camiones de SAPEM Ambiental, no ingresan al barrio. Sin embargo colocaron cuatro contenedores para que las familias tiren sus residuos pero no son vaciados con periodicidad. Esto generó que vivan entre basurales a cielo abierto.

Hablamos con Ivan Sarmiento, vecino de Tierras Argentinas: “Hay contenedores en ciertas cuadras. En la calle principal no hay. Los camiones de SAPEM no ingresan al barrio. Pedimos explicaciones y no hay respuesta. Los vecinos tienen que tirar la basura en los terrenos de al lado porque no queda otra. Viven 800 familias en el barrio. El delegado dice que no puede hacer nada porque eso corresponde a SAPEM y no hay presupuesto”.