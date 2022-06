En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada año el 14 de junio, el Ministerio de Salud de la Nación realizará entre martes y viernes una serie de actividades para promover y fidelizar la donación voluntaria y habitual de sangre en todo el país.

«La educación y concientización sobre la donación de sangre debe ser continua para que se torne un hábito», expresó Isabel Gallez jefa del servicio de hemoterapia del Hospital Penna, en comunicación con Radio Urbana.

La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930.

Esta fecha tiene un objetivo más que claro, el cual se centra en la relevancia de la donación de sangre como acto solidario y en la importancia que esto tiene para salvar vidas y mejorar las condiciones de la misma en millones de personas.

En simultáneo, el acto de donar sangre tiene efectos positivos para el organismo, ya que ayuda a su rejuvenecimiento, dinamiza la fluidez de este líquido por el torrente sanguíneo e incluso impulsa a realizar controles de salud con mayor frecuencia.

Además, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras, destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de instituciones y las autoridades sanitarias.

«En pandemia nos prestaron la sala que funciona en la Sociedad de Fomento del barrio Don Bosco, muy cerca del hospital y estuvimos funcionando ahí».

En este sentido, Gallez contó que durante la pandemia del coronavirus, la donación de sangre se redujo, como así también «disminuyeron tremendamente los accidentes viales y las cirugías programadas», en ese momento, «comenzamos con las colectas extramuros que vienen funcionando muy bien, el año pasado hicimos 33 y este año llevamos 17 colectas, la última con el Consorcio del Puerto y Ayuda-Le». Sin embargo, «actualmente, el banco de sangre está muy al límite», remarcó.

Si bien la efeméride se celebra el día 14, las actividades se realizaron en diversas jornadas y en ese sentido, el Puerto de Bahía Blanca en conjunto con Ayuda-Le y el servicio de Hemoterapia del Hospital Penna llevaron adelante una nueva jornada de #PonéElBrazo.

Se trata de un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro. Puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años; pese más de 50 kg; se sienta bien de salud; no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año; no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Hospital Penna

¿Cómo hacer para donar sangre? Cada donante debe contactarse con un mensaje de texto en la aplicación WhatsApp al número 291 526 2649, o mediante un llamado al teléfono fijo 481 1510, de 7 a 15hs, para acordar un turno.

Donación de plasma

Además, si tuviste Coronavirus o estás recuperándote vos también podés ayudar a salvar vidas. Al momento de donar sangre también podés donar plasma, teniendo en cuenta lo siguiente: