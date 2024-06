Irma Luna, titular de la Feria “Encuentro del Pato”

Siguiendo una compleja situación económica, principalmente por la caída de la actividad sumada a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, han proliferado en los últimos meses en Bahía Blanca distintas opciones como ferias populares o directamente clubes de trueques.

Tal es el caso de la Feria “Encuentro del Pato”, ubicada en Beruti al 1.600. Irma Luna es su organizadora, y marcó que «a esta feria vienen muchas familias que la situación económica la está desbordando, es una vía de escape. Muchos feriantes tienen trabajo pero no llegan a fin de mes, y lo toman como opción para poder tener un peso más. Vienen los jueves, viernes, sábado y domingos a feriar con las cosas que tienen, productos que compran en mayoristas para revender acá, o con lo que tienen usado en la casa, que también se venden muy bien acá».

«La gente aprovecha y compra lo que le haga falta, como la verdura y la fruta a cambio de ropa usada. Los feriantes pagan el espacio a un precio muy económico; no es una feria municipal, es privada, pero hay muchísima gente que viene y le sirve porque se llevan un peso más a la casa» Irma Luna.

A su vez, indicó la vuelta de la modalidad del trueque dentro de la feria: «Es una política que puede tener cada feriante, en ese punto les damos libertad. Se está empezando a hacer mucho como lo supimos tener antes en el 2001, volvimos a hace 25/30 años, que ya no se puede usar el dinero y se usa el producto para hacer el cambio y poder negociar entre ellos. Se puede encontrar ropa, plantas, juguetes, herramientas, alimentos de elaboración propia, etc. Los sábados principalmente la feria explota de gente. Abrimos a las 10 de la mañana y no tenemos un horario de cierre fijo, nos quedamos hasta que el feriante venda todo o hasta que decida cerrar».

Por último, Luna aseguró que «muchas feriantes son mamás que están solas y dependen de lo que venden acá para subsistir. Hay muchos casos y es muy doloroso, y ahora se está viendo mucho más. No me imaginaba volver a esto, sorprendió incluso hasta los feriantes. Es admirable cómo la gente se las rebusca, es muy lindo ver que nada los para y siguen adelante por más de que estemos viviendo esta realidad, buscan la manera de sustentarse. Si pasás por los puestos, todos tienen Cuenta DNI o Mercado Pago, la gente busca sus armas para defenderse y salir adelante. «.