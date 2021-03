Intervención callejera por el Día de la Mujer Trabajadora

En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Observatorio de Género de la UNS realizó una intervención urbana en una de las postales más emblemáticas de la ciudad. Se colgó un cartel en las columnas del edificio de la Universidad Nacional del Sur en Alem y Córdoba con una de las consignas más tristemente vigentes del movimiento feminista: “Paren de Matarnos”.

Sobre esto, Melina Muñoz, integrante del Observatorio, destacó que “Nuestra idea era, como no podemos marchar libremente en este contexto de pandemia, no quedarnos sin hacer nada sino utilizar el espacio de la Universidad que nos convoca como alumnas, docentes y no docentes. Pensamos en hacer una intervención que tenga que ver con el 8M, con la idea de visibilizar la lucha que venimos teniendo como colectivo, para que quede claro que nos siguen matando, las mujeres siguen desapareciendo, las denuncias no sirven, etc.”.

“Nuestro objetivo es que el mensaje no se duerma, que el COVID no tape que la lucha no para. Nos siguen matando y eso no se detiene por la pandemia”.

En cuanto al trabajo realizado en pandemia, el Observatorio ha intentado mantener su movimiento dentro de las limitaciones marcadas por la pandemia. Sobre esto Muñoz explicó que “Venimos de un año pandémico en el que tratamos de reinventarnos en nuestras actividades. El nuevo reto que tomamos en esta nueva normalidad es el de seguir teniendo actividades que se salgan del Zoom. Queremos articular de forma fehaciente entre la Universidad y el territorio y eso requiere de presencialidad, claro que teniendo en cuenta todos los protocolos y cuidados”.

“La lucha tiene que ser colectiva o no es, y la revolución tiene que ser feminista o no es”.

Pensando en este día de conmemoración y reflexión, Muñoz también se refirió al rol que deberán cumplir las masculinidades a la hora de erradicar la opresión machista en los ámbitos más cotidianos de la vida: “Hay que ser muy ciego para no ver esta realidad. Para las masculinidades puede ser doloroso replantearse y abandonar sus privilegios, abandonar algunas horas de ocio y ponerse a laburar a la par de la mujer en la casa. Las masculinidades tienen que estar dispuestas a eso, teniendo en cuenta también los beneficios que les trae pensarse desde otros lugares que no tengan que ver con la opresión que les hace el patriarcado a los varones”.