Al segundo día de mandato de Federico Susbielles como intendente de Bahía Blanca, ya se encuentran trabajando los equipos en cada una de las delegaciones. ¿Cómo será la presencia del Estado local en los distintos barrios de nuestra ciudad? De ello hablamos con Ignacio Caspe, coordinador de las Delegaciones municipales.

En primer lugar, el flamante funcionario marcó que «trabajar con Federico te hace recorrer mucho, el diagnóstico ya lo tenemos y ahora pasamos rápidamente a intentar acompañar las expectativas de la gente con esta gestión. La atención de las delegaciones fue uno de los reclamos más comunes que recibimos en campaña. Federico mismo nos marcó el camino; ya estuvo recorriendo barrios en su primer día de gestión. Esa necesidad de cambio y de acompañamiento cercano explican lo que fue el resultado electoral. Escuchar al vecino es algo que ya estamos haciendo, ahora lo importante es acompañar eso con inversiones«.

Estar presentes, escuchar y brindar soluciones en el territorio es clave para mejorar Bahía. Les comparto el equipo de delegados, que con la coordinación de Ignacio Caspe trabajará para atender las inquietudes de vecinos e instituciones de cada barrio y localidad del partido. pic.twitter.com/RP2StRZEnn — Federico Susbielles (@fsusbielles) December 7, 2023

«Nos encontramos con todas las horas extras cortadas hace seis meses, y hay muchos servicios que son indispensables darlos de tarde. Hay muchas cuestiones que debemos poner en marcha de vuelta» Ignacio Caspe.

¿Cuál es el estado de las delegaciones con el que se toparon al iniciar la gestión? «No encontramos los equipos necesarios para funcionar como nosotros necesitamos, pero tampoco nos la podemos pasar quejándonos de la herencia, vamos a brindar el servicio desde el primer día. Desde ayer arrancamos a poner en valor cuestiones que la gestión anterior decidió no atender. Creemos que en unos meses podemos terminar con las reparaciones y completar las maquinas que hoy están rotas. En todas las delegaciones vemos las mismas máquinas, y la realidad es que no todas son iguales ni necesitan los mismos servicios».

En ese sentido, agregó que «todas las herramientas hoy están tercerizadas, por lo que en las delegaciones casi no hay. Estamos revisando los contratos de las cooperativas, sobre todo las que se constituyeron en los últimos 36 meses. Hay muchos de esos servicios que podríamos estar brindando desde el Municipio. Eso tiene que ver con una falta de inversión en general; con los empleados municipales hoy podemos fortalecer las delegaciones, y el primer paso a dar tiene que ver con la voluntad política».

Por último, Caspe se refirió a la nueva delegación que aparece en el organigrama: «La delegación de Altos se lleva un poco de Centro y una parte de Harding Green. La idea es fortalecer con vehículos e inversiones para llegar con el servicio a un sector que está creciendo muchísimo. Es un reclamo con el que venía Federico hace bastante tiempo».