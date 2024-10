Hugo Álvarez, secretario adjunto de la AEFIP

El día de hoy, trabajadores y trabajadoras de la AFIP habían planificado un paro de actividades, que finalmente fue descartado tras la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional. Esto se da en el marco del cierre del organismo, anunciado la semana pasada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Más allá de la preocupación por el cierre, desde el gremio ponen especial atención a los posibles despidos.

Hugo Álvarez, secretario adjunto de la Mesa Directiva Nacional de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), afirmó que «es lamentable que en este tiempo no han habido paritarias, te decían que no y listo, como fue en los momentos de la dictadura donde no podías negociar nada. Viendo la manera de comunicar del Gobierno parecería ser que hasta disfrutan anunciar cualquier modificación que atenta contra los trabajadores. Ayer tuvimos una gran asamblea con movilización y la gente respondió. Es fundamental defender nuestras fuentes de trabajo».

NI UN SOLO DESPIDO

NO AL DESMANTELAMIENTO DE LA AFIP#AEFIPENLUCHA pic.twitter.com/n6CammOdxw — AEFIP Bahía Blanca (@AEFIPBahia) October 29, 2024

«Nadie nos indicó que esta reorganización venía acompañada de despidos. Esperemos que en el marco de la conciliación tengamos respuesta. Es una incertidumbre total para los trabajadores y sus familias» Hugo Álvarez.

En cuanto a un análisis general del funcionamiento del Estado, destacó que «la base del funcionamiento de cualquier país es el impuesto. Esto es un manotazo de ahogado que solamente sirve a los grandes evasores, los poderosos. En campaña, Milei felicitaba a los evasores diciendo que eran héroes, e invitando a no pagar impuestos. Me pregunto cómo se va a sustentar la recaudación para garantizar lo que el Estado debe brindarle a la sociedad. Es un Gobierno que promueve exenciones para algunos sectores pero repone impuestos la cuarta categoría a los trabajadores».

Por último, Álvarez detalló que «esto no solo sucede con nosotros, sino que se las agarra con todos los sectores: los jubilados, los gremios, las universidades. Sin nuestra labor el Estado quedará desprotegido, no solo por la evasión, sino también en asuntos de trata de personas o trabajo en negro. No se con qué se va a suplir todo ese capital que técnicamente es valioso porque nuestro organismo está capacitado».