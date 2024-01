Este viernes se realizará en nuestra ciudad la 66° edición de la habitual Carrera de Reyes. Se trata de uno de los eventos deportivos más convocantes para Bahía Blanca, el cual ya cuenta con más de mil inscriptos. ¿Cuáles serán las particularidades este año?

Horacio Zamudio, integrante de la Asociación Alumni, organizadora del evento, destacó en comunicación con Radio Urbana que «tenemos alrededor de 1.600 preinscriptos, y cerca de 1.000 confirmados, será una edición mas tranquila que otros años. Se dejó que la comunidad decidiera y no se le dé mucha difusión por la situación ocasionada por el temporal en nuestra ciudad. Creímos que, si la gente no quiere correr, la carrera no se hace. Estuvimos hasta Navidad en duda mientras veíamos el termómetro de la gente, pero al abrir las inscripciones hoy hay una cantidad que, si bien no es la habitual, es la suficiente para que se pueda llevar adelante».

«La carrera en este contexto es necesaria, estamos golpeados como comunidad. Estuve en todos los clubes que se han destruido, me da una congoja que todavía no cicatriza. Pero hay que seguir, es lo que nos caracteriza. La convulsionada agenda del año nos ha arrinconado, y estamos haciendo las cosas un poco a las apuradas por lo que ha pasado» Horacio Zamudio.

En particular, adelantó que «decidimos no hacer la carrera de los menores. La omitimos porque nos lleva mucho esfuerzo desde temprano y muchos recursos, e implica mucha fiesta. Cuando los chicos empiezan a correr los padres se vuelven locos, y es un clima que no creemos pertinente. Los invitamos a sumarse a la caminata que arrancará a las 20:00, invitamos a llevar alimentos no perecederos. La caminata va y viene por Alem, desde el Teatro hasta la entrada al Parque de Mayo. La carrera central arranca a las 22:00 desde la zona del Teatro. El circuito esta 99% despejado e iluminado salvo la calle de Angel Brunel donde cayó el cartel de la cancha de Olimpo. Estaban viendo si se podía retirar para la carrera, y si no se cambiará esa parte del circuito».

Por último, Zamudio recordó que el evento tiene «66 años de historia en nuestra ciudad, es una carrera ya tradicional. La festejamos de la misma manera como si fuera el primer día. Cuando comenzó, largaron 15 personas como aniversario de Alumni. En ese tiempo no se estilaban este tipo de carreras. Es de las mas antiguas del país, incluso de Sudamérica. En un año muy particular, vamos adelante con esta carrera que por esta vez no será una fiesta, sino más bien una juntada».