Hernán Feler Periodista

Charlamos con el periodista, Hernán Feler, sobre lo sucedido en las llaves de semifinales en el fútbol de primera división y la resolución sobre la Copa América.

Luego de disputarse las instancias decisivas de la copa de la superliga, el relato analizó lo sucedido en las dos llaves: “El primer tiempo fue mejor Racing, en el segundo un poquito más Boca. Me llamaron la atención algunas cosas del planteo de Pizzi”

Por su parte, “Me parece que Colon es el mejor de los 4, lo mostró en la fase regular, si bien en los últimos partidos se cayó un poco. A nivel futbolístico nos llena a todos, tienen a su emblema como lo es la Pulga Rodríguez” deslizó Hernán.

Ya metiéndonos en lo que pueda pasar en la final del viernes: “Colón no va a cambiar su forma, salvo que le agarre un miedo escénico por ser la final, la final es otra cosa no creo que varié mucho. Racing creo que va a cambiar no va a jugar como contra Boca, va a plantear otro partido”

“Era un disparate jugar acá, un sin sentido absoluto. Este tipo de eventos, no es solo lo deportivo, requiere de un ingreso importante para un país”

Por último, siguiendo con lo que respecta a la cita internacional de las próximas semanas: “Los futbolistas son los únicos que tienen el poder de parar esto, el resto esta atado de pies y manos, y tienen que obedecer al negocio millonario que significa jugar un evento de esta naturaleza” dijo Feler.

Foto: Olé