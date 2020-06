Héctor Gay Intendente municipal

Luego de los anuncios del Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, y el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre la extensión de la cuarentena y el cambio de modalidad a “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, el Intendente Héctor Gay realizó una conferencia de prensa para explicar los alcances en la ciudad. “El Presidente anunció que es para el 85% de la República y el 15% restante es para el AMBA entre otros, el resto quedaba con bastantes libertades y ahí esta incluida Bahía Blanca. . Estaríamos en la fase 4. el AMBA está en fase 3 y 60 distritos están en fase 5. Nos sentimos comprendidos en ese 85% que iba a tener el distanciamiento social”.

A pesar de que el Decreto provincial no está emitido aún, en la ciudad habrá modificaciones en los horarios de las actividades físicas al aire libre, como también se permitirá que los comercios habilitados puedan abrir los sábados de 9 a 13hs. Con respecto a la reapertura de locales de indumentaria y calzado, el Intendente remarcó que seguirán funcionando con la modalidad “take away” hasta que se apruebe el nuevo protocolo enviado a provincia :”Realizamos un Protocolo consensuado con el gremio. Estamos a la espera de la autorización. Lo mismo con los gimnasios, recibimos a las dos cámaras constituidas y se solicitó la reapertura por pedidos específicos, con sistemas de turnos, limpieza entre turnos y más cuestiones”. Se podrá salir todos los días durante una hora y en un radio de 500 metros o más dependiendo de la actividad y será de 8 a 12 y de 14 a 20. y lxs adultxs mayores y personas de riesgo podrán salir en un horario de 12 a 14.

El municipio informó que realizarán controles epidemiológicos en los geriátricos. Ante el gran número de geriátricos clandestinos, Gay respondió :”Hoy la intención es preferenciar la salud. Son no habilitados, no todos están en malas condiciones, algunos no están habilitados por la complejidad de la ley. La provincia emitió una ley que está siendo reglamentada y obliga a un reempadronamiento. No es que no quieran regularizarse sino que no pueden, han llamado muchos responsables de geriátricos que quieren estar al día. Cuando se regularice la ley de provincia trabajaremos para normalizarlo”.