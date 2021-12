HCD: Juntos y Avanza Libertad rechazaron el Pase Sanitario

El Concejo Deliberante realizó durante el mediodía la segunda Sesión Extraordinaria y entre otros proyectos se discutió una Resolución presentada por el bloque del Frente de Todos «instando al Departamento Ejecutivo a adoptar medidas sanitarias frente al COVID 19, en concordancia con normativas nacionales y provinciales».

La iniciativa estaba destinada a la Secretaría General, la Secretaría de Salud y a la Subsecretaría de Fiscalización del Municipio de Bahía Blanca, sin embargo, no contó con los votos del oficialismo para ser elevada. Principalmente, el proyecto buscaba exigir al Municipio la implementación de las últimas medidas sanitarias adoptadas a nivel nacional y provincial, específicamente el Pase Sanitario.

La concejal y presidenta de bloque del FdT, Gisela Ghigliani, argumentó la presentación del proyecto y el posicionamiento del bloque: “Ante una situación excepcional como la pandemia las medidas que se van tomando también son excepcionales y ojalá en este momento pudiéramos tener mucha mayor claridad sobre lo que nos está ocurriendo y lo que nos va a ocurrir. Como hablamos de medidas excepcionales apoyamos el pase sanitario porque nos parece que es un elemento más. Insisto con el rol que tiene el estado nacional, provincial o municipal en liderar las políticas públicas y en generar lo modélico».

«Es una manera más de instar a la población que aun no cumplió con lo solicitado porque no es una vacuna obligatoria, para que se anime y se vacune, esa será la manera de salir colectivamente de la pandemia”.

El concejal del FdT, Carlos Moreno Salas, también defendió la posición: «Esta medida tiende a crear y a generar conciencia en la gente para que se puedan vacunar. No le estamos coartando la libertad a nadie, desde lo político y como Estado tenemos que marcar una sintonía y marcar una opinión para que el resto de la ciudadanía actúe en consecuencia. Es importante que, como Estado, garanticemos de alguna manera alguna de las medidas que se han tomado a nivel nacional como provincial para llevarlas adelante para aplacar las posibilidades de contagio».

«No pasa por una cuestión de política partidaria si no por política que el Estado tiene que llevar adelante para cuidar a los ciudadanos”.

La exposición de Moreno Salas apuntó a los argumentos esgrimidos por parte de uno de los bloque opositores del recinto, Avanza Libertad. El presidente de ese bloque, Martín Barrionuevo expresó: “Nos parece una medida totalmente autoritaria digna de los peores países y los peores momentos de la historia mundial, se habla de medidas extraordinarias pero cuando esas medidas atentan contra la libertad de las personas dejan de ser simples medidas. Es mentira que es una medida para incentivar porque esas medidas no prohíben ni atacan a aquellos privados que pueden decidir a quién aceptar en sus lugares con multas extraordinarias, mismo en aquellas entidades públicas”.

Barrionuevo se refirió a la principal irregularidad que surgió cuando provincia anunció la implementación del pase que fue la forma en que se iba a controlar -sobre todo en los comercios- ante la posibilidad de que algunos empleados no tengan el esquema de vacunación completo. La concejal integrante de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez también expuso su postura contra la iniciativa: «Lo obligatorio por parte de una propuesta del Estado como es un pase sanitario lo que está dejando de manifiesto es que no hay un acuerdo o confianza en el procedimiento de las vacunas, no hay confianza tampoco en que esa va a ser la herramienta de resguardo de la población porque si así fuera ninguno estaríamos en desacuerdo».

«Hay estudios que no están siendo puestos en conocimiento de la población respecto de la información que muchísima gente que, habiéndose puesto la vacuna, tiene muchísimos inconvenientes y daños colaterales en la salud», acentuó.

Por su parte, el concejal y presidente de la bancada de Juntos, Adrián Jouglard, también apuntó contra el Pase Sanitario, sin embargo, lo hizo apelando a la cantidad de personas vacunadas en nuestra ciudad.

“No es una medida sanitaria efectiva y margina a quienes voluntariamente decidieron no vacunarse porque no confían en el desarrollo de estas vacunas. Bahía Blanca tiene un 88% de la población vacunada con una dosis por lo cual uno tiende a suponer que la vacunación en la ciudad ha tenido éxito».

«Creemos que termina siendo un mecanismo coercitivo para tratar de hacer que la vacuna sea obligatoria cuando no se puede hacer por otros caminos por no tener la correspondiente habilitación definitiva sino que la habilitación es en un marco de emergencia», concluyó.

Si bien la propuesta presentada por el Frente de Todos fue rechazada, el pase sanitario ya se aplica en nuestra ciudad por instrumento provincial.

El director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña explicó en Radio Urbana que «toda aquella persona que tenga las dos dosis aplicadas no tendrá inconveniente de acceder a determinados lugares», al mismo tiempo indicó que para demostrar la vacunación con esquema completo se deberá exhibir las aplicaciones VacunatePBA o Mi Argentina, ambas disponibles en el celular, o presentar el carnet de vacunación en cartón o tarjeta que entrega Región Sanitaria I, una vez transcurridos los dos meses de haber completado el esquema.