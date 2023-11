Gustavo Trankels, titular regional de Vialidad Nacional y futuro responsable de Obras Públicas municipal

El próximo intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, sigue anunciando los nombres de su próximo gabinete municipal: Confirmó que Gustavo Trankels, actual titular de la Región N°19 de Vialidad Nacional, será el responsable del área de Obra Pública.

El funcionario marcó en comunicación con Radio Urbana que «estoy contento y halagado por la convocatoria de Federico Susbielles al nuevo desafío luego del 10 de diciembre. Bahía Blanca tiene un futuro extraordinario, hay muchas inversiones que van a estar llegando y debemos transformarlas en un desarrollo virtuoso. Para eso es vital la planificación de los servicios, ya estamos pensando en cómo armar los equipos y estamos escuchando a los vecinos aún antes de asumir los cargos».

«Lo que nos pide Federico es que llevemos soluciones más allá de las jurisdicciones, no quiere que esquivemos el bulto sino que ayudemos a gestionar y acompañemos. Esa va a ser la impronta de la gestión en todos los ámbitos» Gustavo Trankels.

Ayer ambos participaron de una recorrida por las obras del barrio de Villa Mitre, y Trankels detalló que «Federico se acercó a escuchar las dificultades y lo que significa la obra para los vecinos. Para Villa Mitre las cinco esquinas están muy arraigadas en la comunidad, tiene una raigambre cultural y arquitectónica en el barrio, lo que no es menor. Quiero ser respetuoso de la planificación de los actuales funcionarios, pero hay disidencias respecto a lo que va a dejar para el barrio. En la cuestión técnica de los desagües, nos mostraban videos de la última lluvia y quedó en evidencia que no están dimensionados de forma correcta. En la transición de cara a los próximos días vamos a interactuar con los responsables también para hablar de los tiempos, siendo que la obra fue prometida en cuatro meses, y pasando ocho aún no está terminada. Vamos a tomar las inquietudes de los vecinos para dejar una obra que deje contenta a la gente del barrio».

¿Cómo van a articular el trabajo a la hora de encarar las distintas obras? «Hay una cantidad de falencias que vamos a tener que abordar. Susbielles nos pidió que articulemos los contactos tanto de Provincia como de Nación, vamos a trabajar de forma coordinada con Vialidad Nacional por ejemplo en el caso de la Ruta 3 y su intersección con Charlone, para construir una rotonda que va a evitar accidentes. También tenemos que seguir trabajando en la red de autopistas que Bahía Blanca necesita y se merece, obras estructurales como por ejemplo la de Paso Urbano en la Ruta 3″.

En cuanto a su relación profesional con Susbielles, Trankels marcó que «con Federico nos conocemos de la gestión, desde el Puerto es una locomotora. Veníamos trabajando con los accesos al Puerto, con la visión de abrirlo a la comunidad y relacionarlo con una ciudad pujante como lo es Bahía, siempre pensando en dejar inversiones para los vecinos. Cuando me convocó fue un honor, el desafío es gigantesco tanto por los temas atrasados como por lo que aún queda por planificar. Federico no solo tiene agenda local al escuchar al vecino, sino que también tiene una excelente relación tanto con Kicillof como con Massa».