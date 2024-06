Finalmente, el Municipio decidió dar de baja el contrato con la empresa CONSAR, encargada de las obras de puesta en valor del Parque Independencia en nuestra ciudad. La decisión llega semanas después de que el Gobierno local también finalice el contrato con la misma empresa que llevaba adelante las obras de semipeatonalización de calle Belgrano/Donado. En ambos casos se adujo la demora más allá de las fechas estipuladas, estando paralizadas hace más de seis meses.

Gustavo Trankels, titular de la Secretaría de Obras Públicas, detalló en comunicación con Radio Urbana que «la obra se inicio en 2022 y debió haberse terminado a mediados de 2023. Nuestra gestión no tendría que estar hablando de esto, debió ya haberse concluido hace rato, hubo un incumplimiento en los plazos. Nosotros asumimos con la tragedia de diciembre y fuimos contemplativos con la empresa para que se pudiera acomodar y terminar la tarea. Le dimos un plazo prudencial, pero ya hay que darle un fin porque debemos cumplirle al vecino por sobre todas las cosas«.

«Hoy habrá una reunión con la empresa para hacer un acta y evaluar el grado de avance, el stock de materiales, y entender en qué condiciones el Municipio pretende hacerse cargo de la obra para finalizarla de una vez» Gustavo Trankels.

En cuanto a la reanudación de las obras, aclaró que «restan tareas sencillas de hormigonado, que a nuestro juicio no son complejas. La empresa esgrime que los precios ya no les sirven, pero se han atrasado en ejecutarla. Mientras sigan pasando los días los números cambian. Más allá de eso, no tenemos problemas con la empresa; somos neutrales y buscamos solucionar los problemas de los vecinos, que hoy necesitan esta intervención en el espacio público que quedó inconclusa. La empresa no se podrá presentar en ninguna otra licitación municipal, y nosotros debemos hacernos cargo de la obra para terminarla».

Por último, Trankels se refirió también a la situación de la obra de semipeatonalización de calle Garibaldi en Villa Mitre, más particularmente sobre los errores en el cálculo de los desagües. Marcó que «la empresa todavía no término el 100% de los trabajos, por lo que no podemos intervenir en el redimensionamiento de los desagües mal calculados. Primero debemos esperar que la empresa termine para meternos a modificarlos. El problema es que la única manera de corregirlo es demoler lo que se acaba de terminar, algo bastante penoso».