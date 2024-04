La Provincia de Buenos Aires reactivó en las últimas semanas una importante obra para nuestra ciudad: Circunvalación Norte se extiende por 1,4 kilómetros e incluye dos puentes para atravesar el Arroyo Napostá y el Camino de la Carrindanga. La noticia contrasta con la situación de las dos grandes obras de Nación en nuestra región; tanto Paso Urbano como la autopista sobre la Ruta 33 uniendo Bahía Blanca con Tornquist se encuentran completamente frenadas.

Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas municipal, afirmó en comunicación con Radio Urbana que «Bahía Blanca tiene una agenda muy amplia de obra pública, y la llevamos adelante en un contexto muy complejo. Para nuestra ciudad completar la Circunvalación Norte es una obra de las más importantes, siendo un compromiso que tomó Kicillof por pedido de Susbielles y que, a pesar del contexto, están cumpliendo. En cambio, lo que impulsaba Nación quedó todo paralizado por la decisión política del Gobierno. Las dos obras más importantes de la región estaban avanzadas y hoy están paradas a la espera de las nuevas autoridades de Vialidad Nacional».

En ese sentido, el secretario compartió que «es una pena muy grande. Cuando nos tocó asumir eran obras endeudadas y neutralizadas. Salir de esa situación fue una tarea muy grande y complicada. La gestión anterior no solo puso el dinero para salir, sino también el equipo de Vialidad Nacional se puso a trabajar conmigo para ponerlas en marcha. La de la Autopista la agarramos en un 14% de avance y endeudada, y en cuatro años la saneamos y la avanzamos al 60%. La del Cholo también la desendeudamos y llegó al 44,5%«.

«Me hubiese encantado ver el final de esas obras por la importancia que tiene para la gente, más para los vecinos y frentistas que la siguen padeciendo. Si las autoridades toman conciencia de la relevancia que tienen para la zona, deberían ponerlas en marcha» Gustavo Trankels.

¿Cómo afecta este parate de la obra pública para los trabajos impulsados por el Municipio? «Son situaciones que parten de la macroeconomía en la que vivimos. Lo entendemos, pero nos toca como gestores encontrar soluciones. Tenemos diálogo con las empresas, sobre todo por la obra de Villa Mitre en Garibaldi, donde les falta poco para terminar y hay un compromiso para hacerlo. Advertimos un error grosero en cuanto a su planificación: los desagües son insuficientes y salta a la vista cada vez que llueve y no se drena correctamente, por lo que debe ser corregido».

Finalmente, Trankels puntualizó que «el otro problema está sobre Donado, una obra de semipeatonal que debió haberse terminado el año pasado. Como gestión que arrancó el 10 de diciembre no deberíamos estar hablando de esto, ya que debería haberse terminado el julio de 2023. La gestión anterior le adeudaba certificados a las empresas, y el cambio de precios en insumos y la suba del dólar generó que no puedan terminarla. Hoy restan un 25% de los trabajos, y le pusimos plazos a la empresa para presentar un plan de trabajo. Si no se cumplen, se rescindirá el contrato y buscaremos otra empresa para terminar la obra».