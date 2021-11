Gustavo Mendoza Olimpo

Conversamos con el mediocampista de Olimpo, Gustavo Mendoza, sobre lo que se vendrá para el aurinegro el domingo ante Central Norte (Salta) por los cuartos de final del federal A.

En las horas previas al viaje a Córdoba, el volante venido a lateral en el último encuentro dejó sus sensaciones del encuentro del domingo: “Es un partido muy importante para lo que es y fue todo este año”, además, “Siempre tuvimos un objetivo y todavía lo tenemos muy presente y muchas ganas de poder cumplirlo”

Consultado por la última función que le tocó cumplir ante Sportivo Las Parejas: “Si bien es una posición nueva para mí, trato de escuchar los consejos del compañero y del técnico, es un poco raro porque no me sale fluido pero me sale bastante bien”

“Uno siempre trata de jugar, de sumar minutos y estar lo mejor posible. Este año me toco jugar desde el arranque, estar en el banco y entrar aunque a veces no, me ha pasado de todo”

Sobre el próximo rival, Gustavo destacó: “Sabemos que ellos tienen un volante rápido como lo tenia Sportivo Las Parejas, buscan mucho por el costado a los volantes para que tiren centro al nueve, que viene derecho”

Por último, Mendoza resaltó el buen animo dentro del grupo: “Nos tocó un grupo muy comprometido y sacrificado, nos ha tocado tener jugadores lesionados y suspendidos y los que entran cumplen”