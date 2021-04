GUSTAVO MENDOZA – OLIMPO

Hablamos con Gustavo Mendoza, mediocampista de Olimpo, sobre el arranque del aurinegro en el certamen y lo que se vendrá ante Ferro (Gral Pico) el día domingo.

Analizando el comienzo en el Federal A para el aurinegro: “Estuvimos trabajando toda la pretemporada para obtener buenos resultados, sabíamos que no iba a ser fácil, que nos iba a costar un montón, pero bueno creo que merecimos más de lo que hasta ahora hemos obtenido” dijo Gustavo.

“Nos enfocamos mucho más en lo nuestro, mas que nada en corregir errores, en las virtudes que tenemos tratar de estar más fino, afinar la pelota parada, los ataques y la defensa, por ahí no nos enfocamos tanto en el rival, sino en lo que venimos haciendo”

Luego de los primeros partidos en el campeonato, Mendoza fue autocritico y mencionó: “En estos dos partidos, hemos tenido errores y virtudes como todos, por ahí debemos afinar un poco más las ocasiones de gol o un poco mas de suerte”

Consultado por su evolución y en el puesto que le toca jugar: “Yo me siento muy bien, gracias a dios, al cuerpo técnico y a mis compañeros, en líneas generales venimos levantando a lo que fue el primer partido”. También, “Me siento bastante cómodo, porque es lo que a mi me gusta estar constantemente con la pelota, el poder defender, poder atacar, todo eso me gusta” deslizó el volante.

Con la llegada de Carlos Mayor como técnico del aurinegro nos comentó sobre las indicaciones para él y todo el plantel: “Nos pide que equilibremos la mitad de la cancha, de protegerá a los defensas y en el ataque ser más dinámicos, pisar bastante el área”

Sobre el próximo rival, Ferro de Gral Pico, Gustavo subrayó: “Sabemos que es un equipo que intenta jugar, sabemos que ellos también van a venir a buscar un resultado positivo porque lo necesitan”

Por último, Mendoza destacó el grupo de equipos que les ha tocado en este certamen: “Siempre dije que la zona sur es la mas competitiva, hay un par de sorpresas como Cipolletti. Es un torneo largo donde los equipos se van a poder acomodar, lo que mas importa va a ser la regularidad de cada equipo”