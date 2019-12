Comenzaron las exposiciones de funcionarios en el Concejo Deliberante para brindar detalles del Presupuesto 2020 con la presencia de los responsables del área de Hacienda y Desarrollo Económico. Hablamos con Gustavo Mandará Concejal Frente de Todxs: “Se presupone demasiadas cosas y uno descree de un presupuesto cuando ya desde el vamos discrepa con la realidad”.

Para el año 2020, el Presupuesto Municipal asciende a los $9.185.000.000, lo que refleja un incremento del 50% con respecto al del año anterior.

“No es lo que uno desea para Bahía y hay cuestiones que sigo sin entender como que el presupuesto no incluya pauta salarial, no está contemplada la principal variable que es el aumento de los salarios de empleados municipales”.

Se realizó la presentación de los números del Instituto Cultural a cargo de Morena Roselló

“Valoro su buena voluntad en responder, pero especialmente con el tema cultural hace agua porqué no es lo de ella. Tengo la esperanza de que el Instituto Cultural no pase a ser una secretaría de Cultura porqué no tiene sentido, es sumar un conflicto innecesario”, sostuvo el Concejal Mandará.

Se explicó que para el 2020, el Instituto Cultural estará conformado por la Dirección Gral. de Educación, por la Dirección General de Cultura, por la Dirección de Museos y Centros Culturales Municipales, por la Dirección de Proyectos Educativos, y por la Dirección de Infraestructura Escolar.