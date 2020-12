Este lunes, a través de la Resolución 1467/2020 publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó la “Prestación Básica Universal Obligatoria”, para el servicio básico telefónico, comunicaciones móviles, internet y televisión por cable, mediante la cual las compañías deberán brindar los planes subsidiados a partir del 1 de enero de 2021. Hablamos con Gustavo Lopez Vicepresidente ENACOM: “El Gobierno declaró a las telecomunicaciones como un servicio básico esencial en competencia. Ser un servicio público es un paso adelante, se ha convertido en un servicio esencial y la pandemia lo puso en evidencia. El plan básico universal obligatorio para telefonía, internet y TV paga es una gran medida, es revolucionaria y un deber del Estado. Dimos subsidios para construir redes por 1500 millones de pesos. El gobierno anterior dio 750 millones en 4 años. Necesitamos que se construyan redes de internet donde no hay o se mejoren las existentes”.

Lopez explicó que es la posibilidad a aquellos que tienen menor ingreso, una variante de servicio que le permita estar conectado: “En un primer momento había acuerdo con las empresas para hacer esto, pero pretendían que para el servicio haya un aumento del 20%. Le dijimos que no podemos salir del descongelamiento con este aumento. Las inversiones van atadas a la economía del país y el ejemplo son los últimos 3 años, no hubo inversión privada porque la economía no creció”.