Gustavo López, vicepresidente del Directorio de ENACOM, visitará la ciudad de Bahía Blanca para participar de una charla titulada «Pensar las Telecomunicaciones en los desafíos de la Argentina actual«. Será en la sede del SATSAID, donde posteriormente será parte de un encuentro con Carmela Moreau y el intendente electo Federico Susbielles reflexionando sobre los 40 años de democracia.

El dirigente afirmó que «será una larga jornada además recorriendo diferentes lugares, en un doble rol como dirigente del ENACOM y como militante político. En estos cuatro años hicimos muchas cosas desde el ENACOM, dimos más de 1.300 frecuencias de radio, trajimos el 5G, entregamos licencias, pero todavía hay mucho sobre lo que avanzar generando proyectos de ley que se traten en el Congreso. Espero que en estos cuatro años se pueda dar, rompiendo con la lógica de la grieta».

«Las leyes vigentes en la Argentina hablan de responsabilidades ulteriores. Hay multas para discursos discriminatorios, que ponen en riesgo la salud de la población o causan conmoción, eso está regulado en nuestro país y el mundo. Lo que no están reguladas son las redes» Gustavo López.

A su vez, se refirió a la situación del periodismo en este contexto actual. Marcó que «hay que abordar el rol del Estado en las comunicaciones, así como también el rol periodístico. La profesionalización del periodismo nace en el Siglo XX cuando el diario pasa a ser un servicio a la comunidad. Hoy en la Argentina los medios no siguen sus códigos de ética sin importar si tienen que mentir o no. El periodismo rompió el pacto con sus lectores. Allí el Estado no se puede meter porque tiene que ver con la profesión».

Por otro lado, el dirigente se refirió también al debate entre Javier Milei y Sergio Massa de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre: «Ayer se vio una persona en condiciones de ser Presidente y otra que no. Hubo una falta de conocimiento elemental en todos los temas que se trataron por parte de Milei, es algo que preocupa. No sabe como funciona el Estado, cuál es su rol en el comercio exterior, es gravísimo. Desconoce la democracia, desconoce que las Islas Malvinas son Argentinas, etc».