Gustavo Echaniz DT Huracán

Nos visitó en los estudios de Radio Urbana, Gustavo Echaniz, ex director técnico de Huracán. Quien después de 6 años y 5 meses deja su cargo siendo el orientador con mayor presencia en la Liga del Sur.

En un año atípico, el cierre de temporada en el globo no fue la excepción: “Nosotros tuvimos dos meses y medio que no conocíamos que no era un día entrenar” remarcó Echaniz.

“Con los chicos formamos una familia, voy a guardar un recuerdo tremendo por todo el esfuerzo que hicieron”

Sobre la presencia de varios chicos en el plantel de primera en esta ultima parte del año, Gustavo destacó: “Cuando llegue al club subí a chicos con 14 años, y ahora todavía están, casi toda la adolescencia las pase con ellos y hoy varios de ellos están preparados para jugar en primera división, esa es una de las satisfacciones como entrenador”

“Hay muchas cosas que el año que viene tienen que reflexionar, en el tema del armado del torneo, los partidos, fijarse bien cuando se juega un torneo federal, entre todos tenemos que hacer que esta liga sea mucho más competitiva y mucho mejor”

Consultado por los nombres relevantes del equipo, el entrenador reconoció el cariño hacia ellos y valoro el trabajo realizado: “Cuando yo llegue estaban Alonso, Navarro y Antognoli, al año y medio llegaron Verón y Scalco, fueron los que mas estuvieron en mis procesos”

El trabajo realizado en el club fue muy bueno, pero le quedo la sensación de que faltó en algunos aspectos (mejoras en los escenarios, entre otras cosas): “Nosotros hicimos las cosas honestamente, siempre lo hicimos con predisposición. Me hubiera gustado que el club cambiara en algunas cosas”

“A mi me gusta trabajar en ambientes de amistad, de buena onda, y tirar todos para el mismo carro, así fue como conseguimos un montón de cosas, y yo me di cuenta que en algunas cosas me querían hacer saber que el ciclo mío estaba cumplido”

La huella que deja Echaniz en el club ha sido muy importante y es lo que destacó: “Yo se que fui un tipo muy honesto y muy frontal, que nunca se guardo nada, que fui muy respetuoso con la mayoría”

Por último, consultado sobre su futuro: “Ahora a descansar la cabeza, porque estos últimos tres meses sinceramente tuve la cabeza quemada, ojala se cruce algo en el camino que sea ligado al fútbol”