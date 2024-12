La semana pasada, el INDEC compartió los números de desocupación tanto a nivel nacional como en el conglomerado Bahía Blanca – Cerri. En tal caso, la cantidad de personas que se encuentran sin trabajo y lo están buscando activamente ha alcanzado un 6,9% en la Argentina, mientras que alcanzó al 6,4% de las y los bahienses (alrededor de 10.000 vecinos).

Gustavo Burachik, doctor en Economía de la UNS, explicó que «es cierto que en Bahía Blanca bajó la desocupación, pero también descendieron los niveles de ocupación. Lo que pasó es que los desocupados, que ya no son tomados como tal, no dejaron de ser medidos porque consiguieron trabajo, sino que son personas que están en la misma situación pero ya no buscan más empleo por diferentes razones. Como han dejado de buscar, el encuestador del INDEC no los califica como desocupados, sino como inactivos, siendo una categoría que ha aumentado mucho en la última medición. Por eso, esta baja de la desocupación no es un dato económico a festejar, ya que no significa mayor trabajo, sino que muestra un desaliento de la gente al mercado laboral».

#DatoINDEC

Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,3%, 45% y 6,9% en el 3° trimestre de 2024, respectivamente https://t.co/CVtfOn1xKk pic.twitter.com/tOaUeyFQLQ — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 18, 2024

«No es exótico lo que pasa en Bahía Blanca, sino que sucede también a nivel nacional, donde también hubo una leve baja de la tasa de actividad. En la Argentina la tasa de empleo está estancada, con mucha gente que pasó a ser inactiva, y continúa buscando empleo con métodos no tradicionales porque han agotado esa posibilidad» Gustavo Burachik.

A su vez, el economista marcó que «esta caída del empleo en la ciudad abarca a todas sus formas; particularmente el cuentapropismo cayó fuertemente en Bahía Blanca desde la última medición. Antes funcionaba como un amortiguador o compensador en épocas de caída del empleo formal, pero en las últimas crisis notamos que no está siendo así. En el segundo trimestre de 2024 desaparecieron unos mil empleos cuentapropistas, que sí aumentaron en el tercer trimestre».

Por último, Burachik planteó para el año que viene que «en Bahía Blanca, el estado de estancamiento seguirá como viene desde 2011. La tasa de crecimiento económico que se necesita para que el empleo crezca vigorosamente es muy alta y estamos lejos de conseguirla. Entendemos que no habrá una recuperación importante porque iría en contra de los objetivos macroeconómico del Gobierno, que no tiene prevista una reactivación fuerte del mercado interno. No habrá un aumento generalizado de la inversión y el consumo para pretender que el mercado laboral se ajuste en un sentido positivo».