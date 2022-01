Guillermo Jelinski, Subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura Bonaerense

El Gobierno bonaerense adjudicó obras hídricas por más de $1200 millones para Bahía Blanca.

Se trata de las obras en el nuevo módulo de potabilización para la Planta Patagonia y el recambio de unos 13 km del acueducto entre el Dique Paso de las Piedras y la Planta Grünbein.

Hablamos con Guillermo Jelinski, Subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires: “El módulo nuevo para la planta Patagonia queríamos que se adjudique lo antes posible, en el corto plazo empezarán las obras. En 30 días la empresa debería comenzar los trabajos, esta obra aumenta la capacidad de potabilizarían en 1.250.000 litros por hora”.

Jelinski explicó que en Bahía Blanca y la región el problema no es solo la falta de agua, sino la posibilidad de transportarla, distribuirla y de potabilizarla: “Las obras vienen a paliar cada problemática. Hay que pensar en fuentes alternativas, no nos podemos quedar solamente con el dique. Hoy con ese único suministro la ciudad no podría seguir creciendo con más barrios o industrias».

Por último, el Subsecretario de recursos hídricos opinó sobre la falta del servicio hídrico en la ciudad: “El agua va a seguir faltando con estas temperaturas. Sí mejoró bastante la distribución, ABSA ya invirtió 140 millones en recambio de cañerías, válvulas, bombas. Hay 14 cuadrillas trabajando en Bahía, 12 camiones de 10 mil litros repartiendo, uno de 30 mil, cisternas fijas en barrios y se reparten bidones de 6 litros en lugares de emergencia”.