Guillermo Jelinski Subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense

Ayer se abrió el llamado a licitación para 4 obras hídricas para Bahía Blanca y la región. Se trata de dos cisternas en Planta Patagonia y Bosque Alto; el acondicionamiento y reparación, dividido en dos lotes, de 250 cuadras de cañerías en distintos puntos de Bahía Blanca; y la misma tarea para 75 cuadras en Punta Alta.

Sobre esto, Guillermo Jelinski, subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires explicó que “se van a construir 2 cisternas para añadir presión a redes más altas, estaciones de bombeo y el acueducto que las une”.

Además, adelantó distintas obras que ya están pensadas para paliar la compleja situación de nuestra zona: “En breve se van a iniciar las obras del Dique que se adeudan hace más de 50 años. Se van a invertir 700 millones para las pérdidas más pequeñas de agua en toda la ciudad, también se va a cambiar todo el acueducto de calle Brandsen y se va a realizar un re enfundado”.

“No tenemos medición para saber donde están los problemas, porque potabilizamos y tenemos tanta perdida. Vamos a cambiar el sistema de medición no solo de los usuarios”

Entre otras cuestiones, Jelinski celebró el caracter el caracter integral del proyecto de obras en cuestión. Dijo que “esto es un plan, no ponemos parches en lo que se rompe. Si mañana solo tocamos el acueducto del Dique a Grünbein después no hay capacidad de potabilizar y si solo potabilizamos no tenemos caños”.