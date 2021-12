El ministerio de Infraestructura informó la apertura de la licitación para mejorar el abastecimiento de agua potable a cuatro barrios de la llamada zona alta de la ciudad.

Beneficiará a 4 mil vecinos ubicados en los barrios Villa Miramar, Altos de Bahía, Palos Verdes y Patagonia Chico. El presupuesto oficial ronda los 66 millones pesos.

Hablamos con Guillermo Jelinski, Subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: “Es el acueducto de 250 mm de diámetro para las zonas más perjudicadas por la falta de presión, los barrios altos. Esta obra va a ser más rápida. El promedio normal de las obras una vez que se abren los sobres hay cuatro meses con el proceso de preadjudicación y 1 o 2 hasta el inicio. En menos de 20 días de publicación ya se pueden poner en marcha».

Jelinski invitó a que las empresas locales presenten el proyecto de obra porque se traduce en generación de puestos de trabajo: “Hasta ahora el verano no es tan bravo como el año pasado, se tiene más agua disponible en el sistema y se distribuye de mejor manera. Se pusieron más de 30 camiones cisternas, y se reparten más de 6 mil bidones en los lugares necesarios. El nivel de reclamos por sistema bajó muchísimo”.

Por último el Subsecretario de Recursos Hídricos remarcó que no les gusta contar obras que después no se hacen: “El pueblo de Bahía está muy castigado y cansado de que le digan cosas que después no pasan. Pedimos apoyo al municipio para que haga los controles que deben hacer para evitar derroches”.