Guillermo de la Fuente, veterano de Malvinas

Luego del debate entre Sergio Massa y Javier Milei del pasado domingo, distintas agrupaciones de veteranos en todo el país marcaron su rechazo a las declaraciones del candidato libertario que afirmó ser admirador de Margaret Tatcher, primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Sumado a eso, también banalizó el daño causado por la guerra al plantear que uno «no diría que Mbappé es un mal jugador de fútbol solo porque nos hizo dos goles en una final».

Guillermo de la Fuente es veterano de Malvinas, y aseguró en comunicación con Radio Urbana que «Milei me parece una persona que no está preparada para representar a un pueblo como el argentino. Tomar temas como la donación de órganos o la educación pública tan a la ligera me parece complejo. Cuando reivindica a Margaret Tatcher me asusta, y no entiendo como no asusta a todos los argentinos».

«La semana pasada se estableció por ley que los funcionarios públicos nacionales tienen que hacer un curso de capacitación sobre Malvinas, sino no pueden asumir. La semana pasada se anotaron los primeros 200 inscriptos, son cositas que empujan en favor de la causa» Guillermo de la Fuente.

Si bien de la Fuente es presidente del Centro de Veteranos local, ¿Por qué no fue posible sacar un comunicado en repudio como institución? Afirmó que «No puedo hablar como presidente de la institución porque representa distintas corrientes de pensamiento, algunas de las cuales me generan alguna molestia, pero no todos sentimos ni pasamos por lo mismo. Me pregunto qué tanto uno tiene la causa, o si alguno se subió a la causa después. Yo tuve compañeros muertos en brazos y no me puedo olvidar de la sangre que me manchó el uniforme. Yo tengo convicciones muy fuertes con respecto a esto. «.

El veterano explicó que «el 14 de junio de 1982 terminó una batalla y empezó otra, la de malvinizar. Hoy a 41 años que los jóvenes en las escuelas se ocupen de la historia de Malvinas, del fenómeno de desmalvinización y el posterior proceso de malvinización nos deja una buena sensación, pensar que esa batalla la estamos ganando. Esta causa tiene que sobrevivir a los veteranos, que ya estamos grandes. Ese es nuestro pensamiento, tenemos que mantener vivas esas banderas».

En ese sentido, fue claro al marcar que «yo creo que los dichos de Milei no ponen en jaque estos avances, son argumentos peligrosos pero no pudo frenar esto ni el acuerdo Foradori-Duncan, ni la apatía del Gobierno de Menem, ni la propuesta de cambiar vacunas por soberanía. Aún así la causa sigue adelante y se sigue hablando«.