Este domingo se conmemoró el 41° aniversario de la Guerra por las Islas Malvinas, mientras se confirmó una importante inversión para finalizar la construcción del Centro de Veteranos en nuestra ciudad. El mismo se ubicará en la esquina de Cuyo y La Falda, a metros del monumento dedicado a los veteranos y los caídos.

Así lo detalló Guillermo de la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Bahía Blanca: «La obra estuvo parada mucho tiempo no solo por falta de fondos, sino también por una cuestión irregular; estábamos construyendo la primera etapa pero no tenemos titularidad del terreno. Eso lo estamos resolviendo ahora».

«Nos dimos cuenta que, al paso que íbamos, le teníamos que pedir a todos los veteranos que hagan un esfuerzo enorme para una propiedad que íbamos a disfrutar solo 5 o 10 años, y que encima no era nuestra. Por mi rol recorrí otros centros en distintas ciudades, y cada una se comprometió para que los veteranos tengan su sede. Bahía Blanca, que es una ciudad por la que pasó la guerra, no tenía un Centro de Veteranos. Son espacios que quedarán para la memoria en un futuro» Guillermo de la Fuente.

En ese sentido, el veterano aseguró que «insistiendo y peleando, el año pasado tanto el intendente Gay como el presidente del Consorcio del Puerto Federico Susbielles se comprometieron para terminarlo en 18 meses. Después de un año seguimos sin movimiento, hasta que Susbielles levantó el guante junto con algunos actores privados para colaborar y arrancar. Ahí se empezó de nuevo. Él se encargó reunir voluntades, y muchos materiales vinieron producto de la gestión y de la voluntad de empresarios e instituciones locales. Me da muchísima felicidad que Malvinas siga llenando la grieta, y que esto no sea la obra de una persona, sino de distintos sectores».

¿Cómo se encuentra hoy? De la Fuente marcó que «la obra está empezando, va bien con buen ritmo. Si esto sigue así, para el próximo 2 de abril podríamos tenerla terminada. Sería un sueño, el Centro está justo enfrente del monumento que recuerda a nuestros héroes».

La historia de Guillermo en las Islas

Un día como hoy, pero hace 41 años «estábamos preparando el armamento. Nosotros salimos a las Islas el 4 de abril a la mañana, llegando el mediodía. Yo estuve allí hasta el día de la rendición, y permanecimos prisioneros una semana más. La referencia está siempre, hay fotos que me recuerdan y se van haciendo efemérides casi de forma obligada».

Día a día, el veterano de guerra enumeró los recuerdos que lleva consigo, como «el día de la llegada, cuando tuvimos el fusil listo para disparar, el primer ataque británico el 1 de mayo, el hundimiento del Belgrano el 2 de mayo, el 11 de junio donde cayó un misil en la casa en la que estábamos, el 12 cuando nos bombardearon mientras jugaba la selección argentina. Es inevitable, me acuerdo hasta las frases que nos dijimos».

De la Fuente aseguró que no volvió de las Islas siendo la misma persona: «Me llevó mucho tiempo reinsertarme en la sociedad, y creo que a todos los veteranos nos pasó lo mismo. No es que me costó, sino que no nos dejaban. La sociedad tenía una mirada totalmente distinta, nosotros éramos los locos de la guerra. Yo estoy medicado para dormir, nunca volví a dormir de la misma manera. No me da vergüenza decirlo, esto nos pasa a la gran mayoría de los veteranos».