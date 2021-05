Guido Villar Olimpo

Hablamos con Guido Villar, arquero de Olimpo, en las horas previas a la vuelta del golero al arco aurinegro en el Federal A este domingo ante Desamparados (San Juan)

Confiado tras la vuelta al rodaje y para lo que se viene: “Estoy tranquilo, sabiendo del partido que se viene el domingo tenemos que revertir la historia del domingo partido pasado” dijo Guido

“Tenemos muy buenos primeros minutos, si llegáramos a meter la pelota cambiarían todos los partidos”

Ya recuperado en lo físico, el arquero aurinegro nos comento como se siente de cara a este encuentro: “Esta semana entrene normal y la anterior entrene desde el jueves para adelante todos los días normal”

Será su reaparición después de semanas de ausencia en el equipo y además analizó al rival de turno: “Contento de volver a jugar en el Carminatti, sabemos que ellos juegan con un 4-4-2 y que en Madryn aprovecharon a las dos torres, así que nosotros planteamos la misma alineación”

Tras la derrota en El Fortín, se previa varias modificaciones en el equipo para poder cambiar la cara: “Esta semana fue muy dura, estaba la presión en cada uno, individual y grupalmente, de poder revertir esta situación. Ahora hubo varios cambios, pero mantenemos la expectativa de revertir la situación del finde pasado”.

Una vez comenzada la semana, Carlos Mayor fue directo: “Fue para todos una derrota dura, pero ahora no queda otra de dar vuelta la página dando una buena imagen y otra cara el domingo” deslizó Villar.

Con respecto a los ingresos de Sebastián Fernández e Ivo Di Buo en el once inicial, Guido resaltó: “Los dos juegan muy bien, lo demostraron en la Liga. Cuando te toca debutar en momentos difíciles, uno les dijo que disfruten esta oportunidad”

Por último, el arquero de Olimpo nos comentó como vivió estas semanas de recuperación: “Cuando me entere que estaba desgarrado me agarre una bronca bárbara porque venía preparándome hace un año y pico, Ahora volví a entrenar, me siento bien y contento de poder atajar el finde”

Foto: La Nueva