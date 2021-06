El proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2), creado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina, es el encargado de investigar el surgimiento de nuevas cepas de COVID y la incidencia de las mismas.

Hablamos con Guido König Doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, integrante del proyecto PAIS: “Las variantes que encontramos durante el año pasado no generaban preocupación por los cambios que se producían en el genoma de esos virus, no tenían impacto. Empezaron a tener mayor grado de seguimiento, esas variantes tuvieron casi todas la capacidad de ser más transmisibles y por eso se llevó a todo el mundo. La variante más detectada en Argentina es la variante andina, que todavía no fue declarada de preocupación pero está aumentando en Chile, Perú y Argentina. En casi todos los casos y ciudades, las variantes representan más del 50% de la variante original”.

Kögan remarcó que al ser una variante más transmisible si en un evento determinado una persona podía contagiar a dos, ahora puede contagiar a 3 o 4 en la misma situación: “No hay estudios sobre la letalidad y no es igual para todas las variantes. Hay estudios que dicen que la variante británica genera más síntomas. En estudios particulares, en Sudáfrica con su variante, se vio que la vacuna era menos eficaz en esa población en particular”.