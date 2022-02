Gregorio Costa fue declarado culpable por el femicidio de Susana Melo

Gregorio Raúl Costa fue declarado culpable por homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género, esta fue la definición del jurado que dio cierre al juicio oral por el femicidio de Susana Melo.

«Según la investigación el imputado le causó la muerte de manera intencional a su pareja Susana Melo, al efectuarle un disparo con un arma de fuego en la zona de la cabeza y más tarde trasladó el cuerpo hasta un camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252 donde fue encontrado por la policía», explicó Fiscalía.

La Jueza Daniela Fabiana Castaño será la encargada de dar a conocer el monto de la pena que se le impondrá a Costa, en una audiencia que se realizará en los próximos días.

“Vos me vas a pegar un tiro en la cabeza pero mis hijas van a hacer justicia. Lo logramos después de casi dos años, se va a pudrir en la cárcel», expresó Rosana, hija de Susana Melo, luego de la lectura de la sentencia, «teníamos muchísimo miedo porque sabíamos que si él llegaba a salir iba a tomar represalias contra nosotras, todo White sabía que era una persona violenta”, agregó.

«Ella ahora descansa en paz. Anoche a nosotros nos dio tranquilidad. Fueron dos días totalmente difíciles, de escuchar muchas cosas, de querer dejarla a ella como la mala”.

Susana Melo fue asesinada por Gregorio Raúl Costa el 20 de marzo de 2020 y el fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N°5 estuvo a cargo de la investigación. Asimismo, Costa optó por un juicio por jurados que dilató su inicio por impedimentos del contexto sanitario.

«Hace pocos años que está implementada esta modalidad. El imputado tiene la capacidad de elegir de qué forma será juzgado. Lo que hace el jurado es escuchar todas las pruebas que la fiscalía, los particulares damnificados y el defensor presentan. Pueden escuchar a los testigos, y luego de presentar el caso se pasa a la deliberación. Ahí el jurado determina un veredicto de culpabilidad o inocencia con determinadas reglas que la jueza explica previamente», explicó Fernanda Peterson, abogada de la familia de Melo, en comunicación con Radio Urbana.

Petersen destacó el trabajo de la Fiscalía y confirmó que los «elementos probatorios» de la causa estaban disponibles para que la sentencia sea la anunciada hoy por la mañana. También cuestionó a Gustavo Avellaneda, abogado del femicida y delegado municipal de Ingeniero White: «Para la familia es un acto más de violencia, esto es un hecho de revictimización. Yo considero que esto no es ético», precisó.

Por su parte, la hija de Susana Melo, también opinó sobre el rol de Avellaneda en la instancia: “Nosotras estuvimos acompañadas por muchas organizaciones. Por favor no terminen como mi mamá y que se tomen las denuncias de la familia, como hice yo y no me la tomaron. Son cosas que el Estado debería cambiar y acá quedó demostrado que deja a la mujer en una situación de invulnerabilidad porque el mismo delegado de Ingeniero White es el defensor de Costa«.

Finalmente, si bien falta conocer la pena que tendrá que cumplir Costa, tanto la familia como el fiscal Viego solicitaron la prisión perpetua que tendrá que determinar la jueza Castaño en los próximos días.