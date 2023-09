Graciela Rueda, presidenta de la Asoc. Civil Los Chopen

El pasado miércoles 13 de septiembre, Graciela Rueda, presidenta de la asociación civil Los Chopen, concurrió junto a Marcelo Díaz y Marcelo Feliú a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para formalizar la cesión de un terreno de avenida Parchappe para construir el Centro Cultural Los Chopen.

Graciela Rueda dialogó con Radio Urbana sobre los detalles del proyecto y el trabajo artístico que realiza junto con los integrantes de Los Chopen. En palabras de su presidenta, Los Chopen «es un grupo de personas artistas plásticos, por vocación o hobbie. Se caracterizan por pintar en tela. Sus obras se caracterizan por tener mucho color, mucha alegría y que tienen una marca registrada, no copian a nadie. La característica particular del grupo, de la que menos me gusta hablar, es que todos tienen alguna discapacidad mental».

Gracias al terreno cedido por el gobierno nacional, Los Chopen podrán contar con un espacio propio para desarrollar sus actividades. «Hasta este momento han funcionado como nómades». Para financiar sus obras, los integrantes cuentan con la autogestión y los ingresos que obtienen a través de la venta de sus obras. «El 70% de la obra va el artista y el resto queda para el grupo. Se intenta usar para los gastos de los pinceles, las pinturas. Tenemos dos profesoras y tratamos de hacerles un reconocimiento. La directora es Ana “Tati” Montaner, una gran artista plástica».

Rueda contó que Los Chopen surgieron a partir de la convocatoria a la hermana de “Tati” Montaner. «Tati tenía una hermana, la “Pipi, que tenía síndrome de down. Ellas iban a una peña y allí la convocaron para armar la actividad con jóvenes adultos». Además de ser la pionera, “Pipi” Montaner cuenta con obras premiadas en concursos de artes en los que participó sin que el jurado estuviera al tanto de su condición. «El fin último de Los Chopen es que los artistas no estén encasillados en la discapacidad”»

En cuanto al centro cultural, Graciela Rueda explicó que, en un principio, se plantea el armado de talleres con contenedores reciclados del puerto. «Federico Susbielles compró obras para el puerto, fue una gran colaboración. Le pediremos contenedores que se puedan reciclar. También hay arquitectos que están ofreciendo proyectos. Saldremos a vender, a pedir, a hacer ferias. La idea es tener tres módulos; donde en uno funcione una tiendita de Los Chopen; en otro, los talleres».

El sábado 16 de septiembre se realizará un abrazo simbólico al terreno. Será a las 14 horas en Avenida Parchappe,