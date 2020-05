Gisela Ghigliani presidenta del bloque Frente de Todxs

El bloque de Juntos por el Cambio presentó una batería de proyectos en el Concejo Deliberante, acerca de la cual, la presidenta del bloque de Frente de Todxs, María Gisela Ghigliani manifestó su rechazo: “La Municipalidad tiene que hacer un esfuerzo mayor en las políticas de cercanía que son su responsabilidad, me parece que no es el momento de chicanas, hay que arremangarse y ponerse a laburar”.

El Presidente del Bloque oficialista, Nicolas Vitalini presentó un pedido de refuerzo de personal de seguridad y sanitario en los accesos

“La presentación de pedidos de informe del oficialismo local me produjo profundo malestar y me comunique con el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini, porque está totalmente descontextualizado”.

“Lo que estamos viviendo es una situación que se va complejizando día a día y venimos con el aislamiento hace 2 meses con lo que significa en lo económico y social. El no estar trabajando tiene consecuencias graves, uno de los temas es la alimentación y la cuarentena expone los dispositivos que no estaban y, además, cuestiones que no se abordaron”.

Además, menciona que: “Comenzamos a trabajar en el comité relacionado a lo alimentario con gente de organizaciones sociales, iglesias, ONG, PAMI y la Universidad Nacional del Sur, pero quien lo tiene que conducir políticamente es el municipio” asimismo “Los recursos de Nación y Provincia están focalizados en lo alimentario; la tarjeta alimentar, el IFE, bono a jubilados, PAMI con los bolsones, el servicio alimentario escolar, entre otras.”

También explicó que “Desde la provincia viene trabajando en una mesa de trabajo por la emergencia alimentaria que generó la pandemia junto a Instituciones y organizaciones sociales. Ya se aportaron 20 toneladas de alimentos que la Senadora bonaerense, Ayelén Duran, colaboró en una entrega directa a la municipalidad. Como así también el Servicio Alimentario Escolar (SAE) aumentó las partidas de alimentos de 15 a 36 millones, cada niño o niña escolarizado anotado en los comedores, reciben 2 bolsones por mes”.

“La municipalidad empezó a funcionar con entregas por delegación, hay espacios que avanzaron mas que otros. Nosotros tenemos un concejal en cada delegación para aportar desde donde se pueda”, detalló.

Con nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Pública en materia social por Violencia por Razones de Género en nuestro distrito. De contar con su aprobación se creará una cuenta especial y un Fondo para canalizar los recursos que tendrán los siguientes objetivos:

Brindar asistencia a las personas víctimas de violencia de género.

Generar programas específicos destinados a erradicar cualquier tipo de violencia patriarcal.

Campañas de comunicación en redes.

Acompañamiento comunitario en situaciones de violencia de género.

Crear y difundir contenidos culturales para la igualdad de género.

Articular políticas tendientes a desterrar cualquier tipo de discriminación contra el colectivo LGTBI+

Acompañamiento de las problemáticas específicas del colectivo trans.

Al mismo tiempo requerimos que mientras dure la Emergencia la Dirección de Políticas de Género propicie la creación de las Mesas Locales Intersectoriales de atención y acompañamiento de las víctimas de violencias por razones de género y también solicitamos se de cumplimiento efectivo a la ley 27.499 estableciendo el calendario de fechas para cumplir con la Capacitación Obligatoria en Género para los y las agentes municipales