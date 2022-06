Gisela Ghigliani, concejala por el Frente de Todos

Ayer visitó la ciudad la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz. Con una amplia agenda, visitó el Puerto local, recibió a la prensa, se reunión con investigadoras científicas de la Universidad Provincial del Sudoeste, y finalmente abrió la sede regional del Ministerio en Bahía Blanca.

Una de las referentes que la acompañó en su visita fue la concejala y presidenta del bloque del Frente de Todos, Gisela Ghigliani. Afirmó que «la agenda de la ministra Estela Díaz fue muy nutrida. Empezó temprano en el Puerto con sus trabajadoras, pensando con criterios de acceso igualitario y donde se puedan trabajar políticas de género. Se trabajó también con mujeres científicas en la UPSO, y culminó con la inauguración de la sede del Ministerio en la región. Luego se inauguró un mural de María Eva Rossi y Nora Dinoto, de gran trayectoria en la temática».

Por otro lado, Ghigliani reveló que la agenda incluía una reunión con el intendente Héctor Gay, aunque el jefe comunal decidió a último momento no recibirla. La ministra adelantó en conferencia de prensa que iba a plantearle a Gay la necesidad de armar una mesa intersectorial para el abordaje de las violencias de género, así como también la jerarquización del área de género en la Municipalidad.

🗣 | @EstelaEDiaz: “Es importante que el Municipio convoque la mesa local intersectorial de violencia de género. Pasa en todos los municipios pero no en este. Acá hay referentes en la materia, pero necesitamos que el Estado esté presente. Nada puede reemplazarlo”. pic.twitter.com/MVECA9Hckx — Radio Urbana 93.9 (@urbana939) June 1, 2022

La concejala opinó que «si el intendente no recibió a la ministra por los planteos que ésta le iba a realizar, sería un acto de inmadurez política y hasta emocional. Uno entiende las agendas, pero no puede ocurrir que una ministra, teniendo una reunión pactada, se entere que no la pueden atender«.

Mas allá de eso, sobre la falta del espacio exigido por la ministra Díaz, Ghigliani agregó «que no haya una mesa intersectorial es un déficit central en la ciudad. Es un espacio para articular a las personas que trabajen sobre la problemática de género, sea desde la política, la sociedad civil, etc. Cuantas más seamos más respuesta vamos a a poder dar».

«Políticas de género no es solo abordaje de las violencias, por más que sea central. Tiene que ver también el acceso igualitario, el desarrollo profesional. Que haya un Ministerio como este es histórico para el desarrollo democrático de nuestro país» Gisela Ghigliani.

Por último, la dirigente política se refirió a la falta de políticas de género por parte del Ejecutivo municipal: «El reclamo hacia la gestión del intendente Gay por las políticas de género es permanente y creciente. No hay un presupuesto específico, no hay un área jerarquizada, no se arma la mesa intersectorial, no se bajan programas«.

Además, en el ámbito legislativo, mencionó que por parte del oficialismo «no hay espacio para sancionar nada que tenga que ver con estos temas en el Concejo Deliberante. Este año voy a presidir la Comisión de Género, y espero que con las concejalas del oficialismo podamos avanzar en algunos temas. Hay una negativa absoluta que raya la incoherencia. Leen mujer, género, desigualdad o violencia y dicen que no, hay un análisis que escapa a lo racional».

Para profundizar sobre la falta de políticas de género por parte del Municipio, Guadalupe Ceña, conductora de Total Normalidad, realizó un posteo a través de Twitter que podés leer a continuación: